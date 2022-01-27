Утверждены условия конкурса на распределение частот 5G
Министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть утвердил условия открытого тендера на распределение частот в сетях 5G (мобильная связь пятого поколения), сообщает ERR.
Министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть.Фото: Лийз Трейманн
Участникам конкурса будет предложено три лицензии в полосе частот 3410–3800 МГц, информирует ERR.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Оформите подписку на «Деловые ведомости»
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт: