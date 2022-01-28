Skeleton привлек 37,6 млн евро: лид-инвестором выступил Таавет Хинрикус
Генеральный директор и соучредитель Skeleton Technologies Таави Мадиберк.Фото: LIIS TREIMANN
Производитель суперконденсаторов и накопителей энергии Skeleton Technologies привлек 37,6 млн евро в рамках нового раунда инвестиций, пишет Äripäev.
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