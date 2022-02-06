Завтра вступают в силу изменения порядка тестирования и условий карантина

Цены на нефть поднялись до семилетнего максимума

Стоимость нефти сорта Brent впервые с 2014 года превысила 92 долларов за баррель на фоне роста геополитической напряженности в Восточной Европе и новостей о заморозках и снежных бурях в США, сообщает Bloomberg.

Стоимость нефти сорта Brent впервые с 2014 года превысила 92 долларов за баррель на фоне роста геополитической напряженности в Восточной Европе и новостей о заморозках и снежных бурях в США, сообщает Bloomberg.