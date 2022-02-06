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    Завтра вступают в силу изменения порядка тестирования и условий карантина

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Начиная с понедельника будут изменены условия карантина для работников учреждений здравоохранения, а также реорганизованы принципы проведения ПЦР-тестирования, сообщает Департамент здоровья.

    В связи с быстрым распространением омикрон-штамма растет число работников медицинских учреждений, находящихся в карантине в связи с заболеванием COVID-19. С целью обеспечения непрерывности работы учреждений здравоохранения принципы карантина для зараженных коронавирусом медицинских работников будут упрощены.
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