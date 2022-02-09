Зафиксировано 6677 новых случаев коронавируса, скончались 13 человек

Екатерина Тинт: посмотрим на отчёты биржевых компаний по-новому

Биржевые компании публикуют отчеты за минувший год, и это дает нам возможность понять – готовы ли они вкладываться решение экологических, социальных и управленческих проблем, пишет инвестор и специалист по индексным фондам Екатерина Тинт.

Биржевые компании публикуют отчеты за минувший год, и это дает нам возможность понять – готовы ли они вкладываться решение экологических, социальных и управленческих проблем, пишет инвестор и специалист по индексным фондам Екатерина Тинт.