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    Глава Synlab: окончания пандемии ждать не стоит, но лето может пройти легче

    Исполнительный директор SYNLAB Eesti Райнар Аамисепп.Фото: Terje Lepp

    По словам исполнительного директора SYNLAB Eesti Райнара Аамисеппа, окончания пандемии коронавируса ждать определенно не стоит. В интервью Ärileht Аамисепп отметил, что летом ситуация может временно нормализоваться, однако затем вероятно появление новых штаммов болезни.

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