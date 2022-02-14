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    Eesti Energia превратит эстонскую молочную ферму в умную и экологичную электростанцию

    Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

    Компания Eesti Energia создает на расположенной в Ярвамаа молочной ферме Estonia уникальное для Эстонии интеллектуальное и экологичное энергетическое решение, в котором солнечные панели и аккумулятор, накапливающий энергию, позволят максимально использовать возобновляемую энергию, производимую на месте, и стабилизировать систему электроснабжения с помощью виртуальной электростанции, сообщает пресс-служба компании.

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    Ферма Estonia производит солнечную энергию уже с 2018 года, но пилотный проект Eesti Energia позволит продвинуться дальше. Мощность солнечной электростанции будет удвоена до 348 киловатт, а для накопления электроэнергии будет установлен аккумулятор Rolls Royce емкостью 150 киловатт-часов (кВтч). 150 кВтч удовлетворяют потребности в электроэнергии средней семьи на 16 дней.
    Умная система будет подключена к виртуальной электростанции Eesti Energia, что позволит ферме максимально использовать солнечную энергию, производимую для собственных нужд, и получать дополнительный доход от ее продажи. Чтобы покрыть более высокое потребление, виртуальная электростанция может поставлять на рынок дополнительную зеленую электроэнергию и предотвращать производство электроэнергии на основе ископаемого топлива.
    Гибкое решение по управлению энергопотреблением заработает на молочной ферме Estonia осенью 2022 года. Нынешняя солнечная электростанция мощностью 174 кВт была построена компанией Enefit Green в 2018 году.

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