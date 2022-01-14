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    У половины потребителей рост цен на электроэнергию еще впереди

    Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

    Неожиданное повышение цен на электроэнергию не затронуло большое количество людей, однако поводов для радости нет. На самом деле это означает, что на половине потребителей рост цен скажется в ближайшем будущем, пишет Äripäev.

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    По данным Eesti Energia, лишь одна треть договоров заключена по биржевой цене. У остальных 2/3 клиентов пакет с фиксированной оплатой.
    «Общий рост цен на электроэнергию по-разному влияет на потребителей. У клиентов, которые ранее заключили договор с долгосрочной фиксированной ценой, январский счет мог быть даже ниже декабрьского, поскольку государство временно компенсирует половину платы за электроэнергию», - прокомментировал член правления Eesti Energia Агнес Роос.

    У 20% частных клиентов Eesti Energia или примерно 80 000 домохозяйств счета за электроэнергию увеличились более чем на 50 евро. Более чем на 500 евро счета выросли у 1,3% клиентов, т.е. примерно у 5200 домохозяйств.

    Премьер-министр Кая Каллас также неоднократно отмечала, что повышение цен коснулось только тех, у кого биржевой пакет. Однако договоры с фиксированной платой не вечны. Eesti Energia, например, предлагает заключать их на срок 6, 12, 24 или 36 месяцев. Вопрос в том, какую цену сможет предложить компания при заключении новых соглашений.
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    По словам секретаря Eesti Energia Прийта Лутса, в среднем рост цен на фиксированные пакеты составит 70–80%.
    Не радует и статистика портала elektrihind.ee, где сравниваются цены на различные пакеты электроэнергии. Если в последние два года продавцы электроэнергии предлагали фиксированные пакеты по цене в 6–7 центов за киловатт-час, то теперь она может вырасти до 17 центов. Впрочем, ни Eesti Energia, ни Eesti Gaas не публикуют официальные цены на данном портале.
    Проще говоря, если клиент заключил договор с фиксированной ценой, например, год назад, и в последние шесть месяцев потреблял электроэнергию почти на 30% дешевле рыночной цены, то до него повышение цен дойдет с задержкой – в ближайший год.
    «В случае фиксированного пакета продавцы электроэнергии смогут предложить ту цену, которая на данный момент установлена на рынке фьючерсов. Так продавцы электроэнергии снижают свои риски», - пояснил Лутс. (Фьючерсы - финансовые инструменты, которые позволяют покупать электричество в будущем по заранее оговоренной цене уже сегодня. - прим. ред.)
    В компании Alexela и вовсе сообщили, что, поскольку домашние потребители могут отказаться от фиксированного пакета за очень короткий период, компания больше не будет заключать длительные соглашения с фиксированной ценой.
    Более 100 000 клиентов переплачивают
    Из более чем 400 000 частных клиентов государственной компании около 200 000 домохозяйств имеют фиксированные пакеты. При этом у 25% клиентов договоры и вовсе не заключены (т.н. "общая услуга" - üldteenus - ред.), что приводит к неоправданно высоким счетам.
    Это означает, что люди просто не интересовались тем, сколько стоит электроэнергия: они не сделали выбор в пользу биржевой цены, но в то же время подвержены биржевому ценовому риску. Например, в декабре универсальная стоимость электроэнергии достигала 27 центов за киловатт-час (или 270 евро за мегаватт-час), а биржевая цена при этом составляла 25 центов. Всего у Eesti Energia, а точнее у Elektrilevi, 110 000 клиентов, у которых не заключен договор.
    110 000число клиентов Elektrilevi, у которых вообще не заключен договор.
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    «Универсальная услуга означает, что электроэнергию можно потреблять и без договора, однако ее стоимость формируется независимо от потребителя. На цену влияет потребление всех потребителей, подключенных к универсальной услуге. К цене также добавляется плата, которую устанавливает Департамент конкуренции», - поясняет Лутс.
    В случае универсальной услуги не имеет значения, регулирует ли человек свое потребление, основываясь на более выгодном времени суток, поскольку другие потребители могут этого и не делать.

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    Фиксированный пакет – почти у половины потребителей
    Среди частных клиентов Eesti Energia почти половина подключена к фиксированному пакету.
    В Eesti Gaas отметили, что 70% клиентов используют пакет фондовой биржи и 30% - фиксированный пакет. VKG сообщил, что у 62% клиентов фиксированный пакет, а у 38% - биржевой. Alexela не ответила на этот вопрос.
    Так насколько же выросла цена на электроэнергию в прошлом месяце? По данным Eesti Energia, около 60% клиентов компании или около 240 000 человек получили счет меньше 50 евро. Доля счетов до 100 евро составила уже 75%. Почти 2800 бытовых потребителей или 0,7% от общего числа клиентов получили счета на сумму более 1000 евро.
    У 20% частных клиентов Eesti Energia или примерно 80 000 домохозяйств счета за электроэнергию увеличились более чем на 50 евро. Более чем на 500 евро счета выросли у 1,3% клиентов, т.е. примерно у 5200 домохозяйств.

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