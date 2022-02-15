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    Экономист: количество доступной рабочей силы быстро сокращается

    Экономист Банка Эстонии Орсоля Соосаар.Фото: Eiko Kink

    Хотя рынок труда все еще не до конца вернулся к докризисной ситуации, количество доступной рабочей силы быстро сокращается, отметила экономист Банка Эстонии Орсоля Соосаар, комментируя исследование Департамента статистики.

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