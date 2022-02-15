Экономист: количество доступной рабочей силы быстро сокращается

Эстонские школьники пробуют себя в бизнесе. А русские?
Лампы со следами зубов бобра, чехлы для сиденья велосипеда, ковры на заказ - все это было представлено на ярмарке ученических фирм, прошедшей в Таллинне на минувших выходных. Ребят из русских школ в ней участвовало значительно меньше, чем из эстонских. Глава образовательной программы Junior Achievement в Эстонии предлагает решение проблемы: учить русских детей предпринимательству сразу на эстонском языке.
Лампы со следами зубов бобра, чехлы для сиденья велосипеда, ковры на заказ - все это было представлено на ярмарке ученических фирм, прошедшей в Таллинне на минувших выходных. Ребят из русских школ в ней участвовало значительно меньше, чем из эстонских. Глава образовательной программы Junior Achievement в Эстонии предлагает решение проблемы: учить русских детей предпринимательству сразу на эстонском языке.