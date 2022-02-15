Экономист: количество доступной рабочей силы быстро сокращается

Глобальный инвестиционный бум благоприятствует эстонскому экспорту

В то время как пандемия коронавируса повысила спрос домохозяйств на потребительские товары, ожидается, что в 2022 году предприятия будут вкладывать значительные средства в развитие и совершенствование своей деятельности. Это может оказаться благоприятным и для эстонских экспортеров, считает экономический аналитик SEB Михкель Нестор.

В то время как пандемия коронавируса повысила спрос домохозяйств на потребительские товары, ожидается, что в 2022 году предприятия будут вкладывать значительные средства в развитие и совершенствование своей деятельности. Это может оказаться благоприятным и для эстонских экспортеров, считает экономический аналитик SEB Михкель Нестор.