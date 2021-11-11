План властей: работники из третьих стран смогут оставаться в Эстонии на более долгий срок

Производственный цех компании Cargotec в Нарве (иллюстративное фото). Фото: Эрик Прозес

Намеренно или нет, министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть на прошлой неделе публично выдал информацию о том, что государство планирует пересмотреть правила пребывания иностранных работников в Эстонии. Несмотря на заявление Суття, чиновники, готовящие соответствующий план, пока не спешат делиться деталями.

В ходе конференции, организованной несколько дней назад «Деловыми Ведомостями», министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть высказал предложение разрешить гражданам третьих стран, имеющим краткосрочную рабочую визу, ходатайствовать о продлении своего пребывания в Эстонии еще на два года, «если стороны трудовых отношений действовали в соответствии с законом».