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17 февраля 2022 в 10:51 Поделиться:









Предприниматель: объем поставок древесины из России сократился в десять раз

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Опрос предпринимателей Äripäev показал, что эскалация конфликта в Украине отразилась и на тех эстонских предпринимателях, которые ведут деятельность в России.

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Акционерное общество Puumerkki занимается перепродажей в Эстонии продукции австрийского лесопромышленного концерна Egger. По словам главы тартуского терминала Puumerkki Янека Эвестуса, объем поставок продукции с российских заводов Egger значительно сократился.

«По сравнению с тем, что было пару лет назад, объем поставок оттуда сократился примерно в десять раз», - констатировал он. Эвестус считает, что причина не в дефиците древесины, а в указах Кремля, которые устанавливают жесткие ограничения на экспорт древесины в Евросоюз.

«Странам Балтии выделена определенная квота. Когда она заполняется – это все», - сказал Эвестус. В начале недели российский завод проинформировал Puumerkki о том, что следующих поставок придется ждать как минимум месяц.

Поскольку поставщик Puumerkki – Eumper - также имеет несколько заводов в Европе, меньшие объемы поставок не столь критичны для компании. Намного больше предприятие беспокоит вызванный ограничениями рост цен. «Мы всего лишь дистрибьюторы, поэтому у меня больше всего болит сердце за местных деревообработчиков. Для многих ценовой полоток уже достигнут, поэтому сейчас им приходится думать и решать, стоит ли вообще продолжать деятельность», - объясняет Эвестус.

Несмотря на это, концерн Egger не считает вероятным прекращение своей деятельности в России. Этого не произойдет даже в том случае, если в результате начала войны в Украине между Евросоюзом и Россией полностью прекратятся торговые отношения.

«Тогда продукция с этих российских заводов будет продаваться на местном рынке и в Беларуси. Мы же начнем завозить деревянные панели и другие материалы с ближайших европейских заводов», - отметил глава тартуского терминала Puumerkki.

Хотя вероятность перерастания войны на Украине в вооруженный конфликт между странами он считает средней, Эвестус признал, что будущее слишком хаотично, чтобы делать какие-либо определенные прогнозы: «В конце прошлого года был более радужный момент, когда цены на древесину начали падать, однако в начале этого года они вновь достигли потолка».