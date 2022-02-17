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dv.ee

17 февраля 2022 в 7:41 Поделиться:









Рийгикогу принял поправки к Закону о государственной обороне

Иллюстративное фото. Фото: Andres Haabu

Рийгикогу принял поправки к Закону о государственной обороне, позволяющие более эффективно задействовать гражданские ресурсы для укрепления самостоятельной оборонной способности и принятия союзников, а также поддержки их присутствия, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

За принятие Закона о внесении изменений в Закон о государственной обороне и, в связи с этим, в другие законы (417 SE) проголосовал 81 член Рийгикогу.