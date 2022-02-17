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17 февраля 2022 в 14:02 Поделиться:









Великобритания отменит «визы инвестора»

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Британия на следующей неделе объявит об отмене виз, которые выдаются иностранцам, вложившим в британскую экономику минимум 2 млн фунтов, сообщает Русская служба «Би-би-си».

Сейчас обладатель «визы инвестора» может подать заявку на получение гражданства: инвестиции в размере 2 млн фунтов позволяют подать заявку через 5 лет с момента получения визы, инвестиции в размере 5 млн фунтов - после трех лет, а если инвестировано 10 млн фунтов стерлингов, то на гражданство можно подать уже через два года.

Британские политики и пресса много говорили и писали о том, что «визы инвестора» часто получают обладатели капиталов сомнительного происхождения, и в 2015 году правила выдачи этих виз были ужесточены: правительство ввело проверку, как и когда заявители приобрели свое состояние.

Источники Би-би-си и Financial Times говорят, что правительство Британии приняло решение отказаться от "виз инвестора" под давлением депутатов парламента как от оппозиции, так и от правящей Консервативной партии, которые выступают за еще больше дистанцирование Великобритании от России из-за предполагаемой угрозы вторжения в Украину.

Парламентский комитет по разведке и безопасности в 2020 году заявлял, что визовая схема для инвесторов привлекает многих коррупционеров из России.