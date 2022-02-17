  • Поделиться:

    Великобритания отменит «визы инвестора»

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Британия на следующей неделе объявит об отмене виз, которые выдаются иностранцам, вложившим в британскую экономику минимум 2 млн фунтов, сообщает Русская служба «Би-би-си».

    Сейчас обладатель «визы инвестора» может подать заявку на получение гражданства: инвестиции в размере 2 млн фунтов позволяют подать заявку через 5 лет с момента получения визы, инвестиции в размере 5 млн фунтов - после трех лет, а если инвестировано 10 млн фунтов стерлингов, то на гражданство можно подать уже через два года.
    Британские политики и пресса много говорили и писали о том, что «визы инвестора» часто получают обладатели капиталов сомнительного происхождения, и в 2015 году правила выдачи этих виз были ужесточены: правительство ввело проверку, как и когда заявители приобрели свое состояние.
    Источники Би-би-си и Financial Times говорят, что правительство Британии приняло решение отказаться от "виз инвестора" под давлением депутатов парламента как от оппозиции, так и от правящей Консервативной партии, которые выступают за еще больше дистанцирование Великобритании от России из-за предполагаемой угрозы вторжения в Украину.
    Парламентский комитет по разведке и безопасности в 2020 году заявлял, что визовая схема для инвесторов привлекает многих коррупционеров из России.

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Анализ рисков: обеспокоены ли предприниматели накалом страстей между Россией и Украиной?
Инвесторы предсказывают войну, но видят в этом возможность для заработка
Великобритания отменит «визы инвестора»
Инвестор
Продажи Hagen Bikes в январе выросли более чем на 50%
Оборот производителя грузовых электровелосипедов Hagen Bikes в январе составил 13 770 евро, что на 543% больше, чем за тот же период прошлого года, пишет
Оборот производителя грузовых электровелосипедов Hagen Bikes в январе составил 13 770 евро, что на 543% больше, чем за тот же период прошлого года, пишет
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Эльконд Либман: война не началась, но радоваться рано
Объявленная на среду, 16 февраля, война не случилась, но это вовсе не значит, что можно позабыть об опасности и расслабиться, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Объявленная на среду, 16 февраля, война не случилась, но это вовсе не значит, что можно позабыть об опасности и расслабиться, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Все мнения
Эпицентр
"Вместо ноги - котлета с костями": рабочий остался без больничного, поверив обещаниям работодателя
Проектировщик Сергей Голубев поверил обещаниям работодателя о том, что тот "со дня на день" официально его трудоустроит. Договора он так и не дождался, зато получил производственную травму, из-за которой теперь не может заниматься физическим трудом. В итоге пришлось лечиться, не получая от фирмы ни копейки.
Проектировщик Сергей Голубев поверил обещаниям работодателя о том, что тот "со дня на день" официально его трудоустроит. Договора он так и не дождался, зато получил производственную травму, из-за которой теперь не может заниматься физическим трудом. В итоге пришлось лечиться, не получая от фирмы ни копейки.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Олег Швайковский: как я ушел из большого бизнеса и стал учителем
Гость подкаста «Деловые люди» - бывший топ-менеджер компании Nortal Олег Швайковский. Год назад он удивил многих, объявив, что покидает свой пост и уходит из корпоративного мира.
Гость подкаста «Деловые люди» - бывший топ-менеджер компании Nortal Олег Швайковский. Год назад он удивил многих, объявив, что покидает свой пост и уходит из корпоративного мира.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение