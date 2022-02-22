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    Кая Каллас согласна обсудить понижение акциза на топливо

    Премьер-министр Кая Каллас.Фото: Andras Kralla

    Премьер-министр Кая Каллас согласна обсудить понижение акциза на топливо с партнером по коалиции, а также считает важным пересмотреть систему не облагаемого налогом минимума, пишет rus.err.ee.

    Председатель Центристской партии Юри Ратас заявил в радиопередаче "Uudis +" 11 февраля, что центристы готовят план защиты от инфляции и инициируют обсуждение в правительстве акциза на топливо.
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