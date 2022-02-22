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22 февраля 2022 в 13:59 Поделиться:









Квартиры классов энергопотребления А и В стоят на треть больше

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

По данным портала объявлений о недвижимости Kinnisvara24, стоимость квадратного метра квартир классов энергопотребления A и B в Таллинне почти на 30% процентов выше, чем у квартир классов C и D, сообщается в пресс-релизе.

Статистика портала Kinnisvara24 демонстрирует, что в активных объявлениях средняя цена квадратного метра таллиннских квартир обладающих энергетической маркировкой классов A и B составляет 3622 евро, квартир с маркировкой классов C и D – в среднем 2800 евро, а квартир более низких классов энергопотребления – в среднем 2345 евро.