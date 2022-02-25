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25 февраля 2022 в 8:04 Поделиться:









МВД: граждане Украины могут ходатайствовать о международной защите в Эстонии

Киев, Украина. 25 февраля. Фото: Scanpix

Эстония усилила контроль на границе. Департамент полиции и пограничной охраны основательно проверяет прибывающие в Эстонию транспортные средства и людей и предоставляет гражданам Украины информацию о том, каким образом они могут добраться через Эстонию до родины или как они могут разобраться с возможными трудностями, будучи в Эстонии.

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По словам министра внутренних дел Кристиана Яани, наша граница хорошо охраняется, общественный порядок и сохранность конституционного строя обеспечиваются, а прямой военной угрозы для Эстонии нет. «Мы считаемся с тем, что к нам могут прибыть спасающиеся от войны украинцы, в том числе те граждане Украины, которые хотят использовать Эстонию как транзитную страну, через которую можно добраться домой. Эстония является сейчас одной из возможных стран, через которую украинцы могут захотеть добраться до родины, поскольку авиасообщение с Украиной прервано», - отметил он, добавив, что ситуация на наших пограничных пунктах сейчас спокойная, а ритм работы не отличается от обычного.

Если на эстонско-российскую границу прибудут украинцы, которые хотят вернуться на родину, то пограничники объяснят им, как это можно сделать. Если из России прибудут украинцы, которые захотят остаться в Эстонии, то у большинства из них есть такая возможность.

«В основном граждане Украины могут прибыть в Эстонию на основании безвизового режима. Таким образом им не нужна для этого международная защита, так как они могут находиться в Эстонии на других законных основаниях. Одной из целей Эстонии при приеме украинских граждан является способствовать тому, чтобы пребывающие здесь и прибывающие сюда граждане Украины могли справляться самостоятельно», - пояснил Яани.

По словам министра внутренних дел, при необходимости можно ходатайствовать и о международной защите. Конечно, граждане любой страны хотят мирно жить у себя на родине. Понятно, что это не всегда возможно, и в этом случае необходимо оказывать им помощь в течение определенного периода. В случае потребности в международной защите выдается срочный вид на жительство. Это значит, что речь идет о временной мере помощи.