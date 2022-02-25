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25 февраля 2022 в 7:43 Поделиться:









Российские танки движутся в сторону Киева

Иллюстративное фото. Фото: FILIPPO MONTEFORTE, Shutterstock

Источники издания "Украинская правда" в Генштабе украинской армии утром в пятницу сообщают, что российские танки двигаются в сторону Киева из Чернобыльской зоны отчуждения. Позже Генштаб официально подтвердил эти данные, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

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Колонну пока удалось остановить у поселка городского типа Иванков – там украинские военные взорвали мост через реку Тетерев.

"Иванков находится на половине пути от границы до Киева. После него открывается возможность наступать на Киев через Вышгород", – отмечает "Украинская правда".

При этом как сообщают Си-эн-эн и NBС News, генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, заявил во время совещания, в котором участвовали американские конгрессмены, что российская армия находится в 20 милях (около 32 километров) от Киева.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал оперативную информацию о происходящем в стране на 6:00 по киевскому времени. Вот главное из этого заявления:

• Российские войска нанесли воздушный удар по украинским подразделениям в районе города Кропивницкий (Кировоградская область).

• Украинские военные зафиксировали активность российских вертолетов в районах у Вилково и Тирасполя (оба находятся у границы с Молдовой).

• Десантно-штурмовые войска ВСУ ведут бой в районе Дымера и Иванкова (Киевская область), куда продвинулось большое количество российской бронетехники. Генштаб подтверждает информацию о взрыве моста над рекой Тетерев.

• Другая тактическая группа в настоящий момент удерживает аэродром "Антонов" (Гостомель) под Киевом. Вчера он переходил под контроль российских войск.

• Система ПВО с 4:00 утра перехватила два удара (в сообщении Генштаба они описаны как "смертельные подарки" от "братьев") по Киеву.