Российские танки движутся в сторону Киева
Иллюстративное фото.Фото: FILIPPO MONTEFORTE, Shutterstock
Источники издания "Украинская правда" в Генштабе украинской армии утром в пятницу сообщают, что российские танки двигаются в сторону Киева из Чернобыльской зоны отчуждения. Позже Генштаб официально подтвердил эти данные, сообщает Русская служба Би-Би-Си.
Колонну пока удалось остановить у поселка городского типа Иванков – там украинские военные взорвали мост через реку Тетерев.
"Иванков находится на половине пути от границы до Киева. После него открывается возможность наступать на Киев через Вышгород", – отмечает "Украинская правда".
При этом как сообщают Си-эн-эн и NBС News, генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, заявил во время совещания, в котором участвовали американские конгрессмены, что российская армия находится в 20 милях (около 32 километров) от Киева.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал оперативную информацию о происходящем в стране на 6:00 по киевскому времени. Вот главное из этого заявления:
• Российские войска нанесли воздушный удар по украинским подразделениям в районе города Кропивницкий (Кировоградская область).
• Украинские военные зафиксировали активность российских вертолетов в районах у Вилково и Тирасполя (оба находятся у границы с Молдовой).
• Десантно-штурмовые войска ВСУ ведут бой в районе Дымера и Иванкова (Киевская область), куда продвинулось большое количество российской бронетехники. Генштаб подтверждает информацию о взрыве моста над рекой Тетерев.
• Другая тактическая группа в настоящий момент удерживает аэродром "Антонов" (Гостомель) под Киевом. Вчера он переходил под контроль российских войск.
• Система ПВО с 4:00 утра перехватила два удара (в сообщении Генштаба они описаны как "смертельные подарки" от "братьев") по Киеву.
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