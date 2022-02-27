Более 20 стран закрывают воздушное пространство для российских самолетов

Акции компаний в сфере кибербезопасности растут на фоне войны в Украине

Акции компаний, специализирующихся на кибербезопасности, резко выросли в цене на фоне опасений о том, что кибератаки российских хакеров могут нарушить деятельность крупных корпораций по всему миру, пишет Financial Times.

Акции компаний, специализирующихся на кибербезопасности, резко выросли в цене на фоне опасений о том, что кибератаки российских хакеров могут нарушить деятельность крупных корпораций по всему миру, пишет Financial Times.