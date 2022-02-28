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    Украинскую электросеть в срочном порядке подключат к европейской электросети

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Еврокомиссия обратилась за поддержкой к государствам ЕС в вопросе синхронизации электросети Украины с европейской электросетью, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

    По словам Симсон, для экстренной синхронизации украинской сети необходимо согласие стран ЕС и Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии, в которой вопрос намерены обсудить в понедельник, пишет rus.err.ee.
    Подключение украинской электросети к сети континентальной Европы планировалось завершить в 2023 году, но в нынешней ситуации в сфере безопасности появилось желание сделать это как можно быстрее, сообщили в Министерстве экономики.
    "Остается надеяться, что техническую работу по синхронизации можно будет продолжить, несмотря на нападение России", – сказала Симсон.
    Украина отделилась от российской электросети рано утром 24 февраля, за несколько часов до нападения. Отделение было запланированным, тот факт, что оно произошло одновременно с нападением, случайность, сказал на прошлой неделе ERR глава эстонского предприятия Elering Таави Вескимяги.

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