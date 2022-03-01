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1 марта 2022 в 13:37 Поделиться:









Центристам придется выплатить фирме Midfield около миллиона евро

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Центристская партия не сумела добиться в Госсуде отмены решения окружного суда по ее спору с компанией Midfield - кассация адвоката партии была не принята к производству.

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В конце октября 2021 года Таллиннский окружной суд обязал партию вернуть фирме Midfield около миллиона евро, расцененные Комиссией по надзору за финансированием политических сил как незаконное пожертвование, пишет rus.err.ee.

Однако партия оспорила это решение в Госсуде, который к сегодняшнему дню не посчитал нужным ее рассматривать.

По оценке Комиссии по надзору за финансированием партий, фирма Midfield в период с 2009 по 2015 год организовывала все избирательные кампании Центристской партии, но по большей части не выставляла за них счета.

В 2019 году комиссия признала эти сделки запрещенным пожертвованием и предписала Центристской партии вернуть фирме свыше миллиона евро. Центристская партия с претензиями комиссии не согласилась и обратилась в суд.