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1 марта 2022 в 15:23 Поделиться:









Эстонские промышленники потеряли украинский и белорусский лес

Иллюстративное фото. Фото: Thermory

В последние годы импорт пиломатериалов и другого сырья деревообрабатывающей промышленности в Эстонию значительно вырос. Почти треть импорта пришлась на Россию, поэтому война в Украине может серьезно сказаться на деревообрабатывающих компаниях Эстонии.

Импорт пиломатериалов из Украины и Беларуси уже прекращен. Вероятно, то же самое произойдет и с российским импортом. С одной стороны, торговле препятствуют санкции, с другой – решение лидеров эстонского лесопромышленного сектора «не торговать с агрессором», пишут Metsamajandusuudised

«Наши неудобства или стоимость продукции не сопоставимы с тем, через что приходится проходить украинцам, чтобы защитить свою Родину. Разумеется, мы справимся и поможем украинцам настолько, насколько сможем. Мы также поддерживаем украинцев на наших заводах и очень им благодарны», - сказал Симмо Соометс, генеральный директор компании Thermory, которая производит термальную древесину и материалы для саун.

Член правления компании-производителя клееного бруса Arcwood Тармо Тамм также отметил, что ухудшение экономической ситуации, несомненно, окажет негативное влияние на предприятие, однако «это цена нашей свободы».

Несмотря на то, что Arcwood не является крупным импортёром российских пиломатериалов, Тамм уверен, что ситуация на мировом рынке скажется на деятельности компании: «Россия - крупный импортер пиломатериалов, однако мы не можем поддерживать агрессора. Это то же самое, что купить пулю для самого себя».

Сектор деревообработки пострадает

Если посмотреть на ситуацию чисто с экономической точки зрения, то санкции, введенные против России и Беларуси, серьезно скажутся и на деятельности эстонских компаний.

Симмо Соометс признает, что они окажут огромное влияние на весь промышленный и строительный сектор: «Надеюсь, что на вторую сторону они повлияют гораздо сильнее и будут эффективными. Мы уже подготовились к введению санкций настолько, насколько это возможно – увеличили запасы и занялись подготовкой альтернативных цепочек поставок. У нас есть дочерняя компания в Беларуси, которая на данный момент приостановила деятельность – лес находится в санкционном списке, границы и банки фактически закрыты».

Если все российские банки потеряют доступ к SWIFT, это станет еще одним серьезным препятствием, добавляет Соометс.

«Даже если ограничения на импорт леса из России не будут введены, что маловероятно, то как будет происходить расчет в случае, если банки не являются членами SWIFT? Без предоплаты никто не будет совершать никакие сделки купли-продажи с Россией. Операции же могут осуществляться только в иностранной валюте. Если банки будут отключены от сети, они не смогут совершать переводы и торговать валютой», - объясняет он.