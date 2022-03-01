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1 марта 2022 в 7:27 Поделиться:









Путин запретил россиянам переводы валюты на свои счета в зарубежных банках

Иллюстративное фото. Президент РФ Владимир Путин. Фото: Shutterstock

Президент Владимир Путин запретил российским резидентам зачислять валюту на свои счета (не распространяется на корреспондентские счета) и вклады в зарубежных банках и брокерах, следует из указа главы государства о контрсанкциях.

Вместе с тем запрещаются переводы без открытия банковского счета с использованием иностранных платежных систем. Это означает запрет на использование иностранных электронных кошельков как на зачисление, так и на списание денежных средств, пояснил The Bell источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Запреты вводятся в отношении как российских компаний, так и резидентов.

Кроме того, запрещается кредитование российскими резидентами иностранцев, если оно происходит в иностранной валюте. Запрет на предоставление валютных займов нерезидентам касается только новых займов, а не обслуживания текущего долга, уточнили в ЦБ России.