Поделиться:

Владелец транспортной компании: все с флагами побежали помогать Украине, а нам кто помогать будет?

Владелец Group Logistics OÜ Лидия ИвановаФото: Частный архив

Владелец Group Logistics OÜ Лидия Иванова опасается, что война в Украине и санкции против России могут нанести большой удар по её бизнесу и по многим другим эстонским компаниям. Она считает, что правительство должно оказать бизнесу информационную поддержку.

“У нас транспорт застрял в Украине, он не может выехать из страны (границы закрыты, объявлена всеобщая мобилизация, мужчины не могут покинуть Украину). Теперь оттуда ничего не привезти, и люди не могут получить свой товар, за который они заплатили деньги”, - сказала Иванова ДВ в понедельник.
“Из Белоруссии вроде ещё грузимся, в России – тоже. Пока что работаем так же, как на прошлой неделе. Но за неделю всё может измениться. Если отключат SWIFT, и платежи перестанут поступать в банки, я не знаю, что будет. Вся Россия работает по предоплате, и если платёж не прошёл, то они не отгрузят товар. У меня завтра должна быть отгрузка, а я ещё не знаю, получили деньги россияне или нет”, - сказала она.
По словам Ивановой, дальнейшие перспективы её компании зависят от того, как быстро закончится война.

Если европейцы скажут “нет” российским товарам, встанет ещё больше разных отраслей. Бизнес, зависящий от украинских и российских поставок, исчезнет.

Лидия Иванова
“Думаю, в ближайшие недели-две станет понятнее. Всё зависит от того, как быстро закончатся переговоры и наступит мир. Если ещё в эту неделю, то возможно, всё устаканится. Но если всё затянется, может быть плохо. Если европейцы скажут “нет” российским товарам, встанет ещё больше разных отраслей. Бизнес, зависящий от украинских и российских поставок, исчезнет. Уже есть проблема с сектором деревообрабатывающей промышленности - всё дерево застряло в Украине. Все плачут, но слезами горю не поможешь”, - говорит Иванова.
Государство должно помочь информацией
Сейчас её компания планирует переориентироваться с украинских перевозок на европейские. Например, рефрижераторные машины, которые до этого возили продукты питания в Украину, можно переориентировать на поставки какого-то другого товара по территории Евросоюза.
Однако все это займёт время. Иванова считает, что правительство должно вмешаться и помочь эстонскому бизнесу хотя бы информационно.
”Нам 100% нужна информационная поддержка. Как можно это всё урегулировать? Как можно выпустить машины, которые затаможены? Мне звонят клиенты, которые не могут поставить товар в магазин, потому что мы застряли на Украине. А мы застряли на Украине, потому что границы закрыты. И меня все спрашивают: когда? Я ничего не могу ответить. Никогда! Когда война закончится!” - говорит Иванова.

Все, блин, пушками занимаются, питанием для украинцев, а то, что мы в полной ж***, всем как будто бы все равно.

“Может быть, кто-то решит это на уровне правительства? Но сейчас же этим никто не занимается. Получается, мы платим налоги, а выкарабкивайтесь всё равно сами. Все, блин, пушками занимаются, питанием для украинцев, а то, что мы в полной ж***, всем как будто бы все равно, - добавила предпринимательница. - Все с флагами побежали помогать Украине, а нам кто помогать будет? Если мы не будем платить налоги, не будет ничего!”

Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

Поделиться:

Bolt приостанавливает деятельность в Беларуси
Война в Украине: Киев эмитирует военные облигации, Лукашенко обещает не вводить войска Основные новости к этому часу
Эстонские бизнесмены, принявшие украинских беженцев: им скоро нужна будет работа
Инвестор
Результаты Ignitis за год оказались лучше, чем прогнозировалось
Несмотря на то, что рынки природного газа и электроэнергии в прошлом году были сложными, инвестиции в зеленое направление и новые мощности помогли добиться хороших результатов, пишет концерн.
Несмотря на то, что рынки природного газа и электроэнергии в прошлом году были сложными, инвестиции в зеленое направление и новые мощности помогли добиться хороших результатов, пишет концерн.
Все новости для инвесторов
Инвестор
Мосбиржа не работает, но акции российских компаний летят вниз
Московская биржа решила не начинать сегодня торги на своей площадке. Однако расписки (ADR и GDR) на ряд российских акций торгуются на других европейских рынках и США. Сегодня они вновь падают на десятки процентов.
Московская биржа решила не начинать сегодня торги на своей площадке. Однако расписки (ADR и GDR) на ряд российских акций торгуются на других европейских рынках и США. Сегодня они вновь падают на десятки процентов.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Карис: это не война российского народа, это война президента Путина
В субботу в Таллинне прошел митинг в поддержку Украины, на котором выступил с речью президент Эстонии Алар Карис.
В субботу в Таллинне прошел митинг в поддержку Украины, на котором выступил с речью президент Эстонии Алар Карис.
Все мнения
Mнение
Карис: это не война российского народа, это война президента Путина
В субботу в Таллинне прошел митинг в поддержку Украины, на котором выступил с речью президент Эстонии Алар Карис.
В субботу в Таллинне прошел митинг в поддержку Украины, на котором выступил с речью президент Эстонии Алар Карис.
Все мнения
Эпицентр
Глава эстонской компании в Украине: сегодня все лягут спать в ожидании. Будем защищаться
По словам генерального директора логистической компании ACE Logistics Ukraine Олены Дашко, компания перешла на работу в удалённом режиме. Работники стараются соединиться со своими семьями и помогать как можно большему числу людей.
По словам генерального директора логистической компании ACE Logistics Ukraine Олены Дашко, компания перешла на работу в удалённом режиме. Работники стараются соединиться со своими семьями и помогать как можно большему числу людей.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: как воспринимать рынки в кризисное время?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Контент-маркетинг
Конференции и обучение
Конференции и обучение