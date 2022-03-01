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Ярослав Тавгень

1 марта 2022 в 9:50 Поделиться:









Владелец транспортной компании: все с флагами побежали помогать Украине, а нам кто помогать будет?

Владелец Group Logistics OÜ Лидия Иванова Фото: Частный архив

Владелец Group Logistics OÜ Лидия Иванова опасается, что война в Украине и санкции против России могут нанести большой удар по её бизнесу и по многим другим эстонским компаниям. Она считает, что правительство должно оказать бизнесу информационную поддержку.

“У нас транспорт застрял в Украине, он не может выехать из страны (границы закрыты, объявлена всеобщая мобилизация, мужчины не могут покинуть Украину). Теперь оттуда ничего не привезти, и люди не могут получить свой товар, за который они заплатили деньги”, - сказала Иванова ДВ в понедельник.

“Из Белоруссии вроде ещё грузимся, в России – тоже. Пока что работаем так же, как на прошлой неделе. Но за неделю всё может измениться. Если отключат SWIFT, и платежи перестанут поступать в банки, я не знаю, что будет. Вся Россия работает по предоплате, и если платёж не прошёл, то они не отгрузят товар. У меня завтра должна быть отгрузка, а я ещё не знаю, получили деньги россияне или нет”, - сказала она.

По словам Ивановой, дальнейшие перспективы её компании зависят от того, как быстро закончится война.

Если европейцы скажут “нет” российским товарам, встанет ещё больше разных отраслей. Бизнес, зависящий от украинских и российских поставок, исчезнет. Лидия Иванова

“Думаю, в ближайшие недели-две станет понятнее. Всё зависит от того, как быстро закончатся переговоры и наступит мир. Если ещё в эту неделю, то возможно, всё устаканится. Но если всё затянется, может быть плохо. Если европейцы скажут “нет” российским товарам, встанет ещё больше разных отраслей. Бизнес, зависящий от украинских и российских поставок, исчезнет. Уже есть проблема с сектором деревообрабатывающей промышленности - всё дерево застряло в Украине. Все плачут, но слезами горю не поможешь”, - говорит Иванова.

Государство должно помочь информацией

Сейчас её компания планирует переориентироваться с украинских перевозок на европейские. Например, рефрижераторные машины, которые до этого возили продукты питания в Украину, можно переориентировать на поставки какого-то другого товара по территории Евросоюза.

Однако все это займёт время. Иванова считает, что правительство должно вмешаться и помочь эстонскому бизнесу хотя бы информационно.

”Нам 100% нужна информационная поддержка. Как можно это всё урегулировать? Как можно выпустить машины, которые затаможены? Мне звонят клиенты, которые не могут поставить товар в магазин, потому что мы застряли на Украине. А мы застряли на Украине, потому что границы закрыты. И меня все спрашивают: когда? Я ничего не могу ответить. Никогда! Когда война закончится!” - говорит Иванова.

Все, блин, пушками занимаются, питанием для украинцев, а то, что мы в полной ж***, всем как будто бы все равно.

“Может быть, кто-то решит это на уровне правительства? Но сейчас же этим никто не занимается. Получается, мы платим налоги, а выкарабкивайтесь всё равно сами. Все, блин, пушками занимаются, питанием для украинцев, а то, что мы в полной ж***, всем как будто бы все равно, - добавила предпринимательница. - Все с флагами побежали помогать Украине, а нам кто помогать будет? Если мы не будем платить налоги, не будет ничего!”