Инфляция в еврозоне 5,8%

Эстонские бизнесмены, принявшие украинских беженцев: им скоро нужна будет работа
В понедельник в Эстонию прибыли первые автобусы с бегущими от войны украинцами, которым, по словам доставивших их сюда предпринимателей, вскоре понадобится работа. Бизнесмены считают, что эстонские законы нужно изменить таким образом, чтобы упростить прием беженцев на работу. Правительство обсудит этот вопрос.
В понедельник в Эстонию прибыли первые автобусы с бегущими от войны украинцами, которым, по словам доставивших их сюда предпринимателей, вскоре понадобится работа. Бизнесмены считают, что эстонские законы нужно изменить таким образом, чтобы упростить прием беженцев на работу. Правительство обсудит этот вопрос.