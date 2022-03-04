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    EAS и KredEx прекратили свою деятельность в России и Беларуси

    Иллюстративное фото.Фото: Andras Kralla

    Объединенное учреждение EAS и KredEx прекратило маркетинговую деятельность в сфере туризма в России, отозвало представителя по туризму в Москве и отменило участие в бизнес-выставках в России и Беларуси, пишет rus.err.ee.

    "Мы прекратили всю коммерческую и маркетинговую деятельность в России и Беларуси и твердо выступаем за независимость, территориальную целостность и суверенитет Украины в ее международно признанных границах, - заявил глава объединенного учреждения EAS и KredEx Лаури Лугна. Мы работаем с другими партнерами из публичного сектора, чтобы найти альтернативные рынки для наших предпринимателей и возможности для сотрудничества с компаниями из других стран".
    Рассмотрение ходатайств граждан России и Республики Беларусь на получение э-резидентства, а также выдача цифровых ID-карт э-резидентам в посольствах Эстонии в Москве и Минске приостановлены. Из-за военных действий KredEx Krediidikindlustus прекратил предлагать новые страховые лимиты в России и Украине.

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