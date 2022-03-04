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    Глава промышленной компании: запасы сырья уже исчисляются килограммами

    Эмёке Согенбитс, глава балтийского кластера предприятий металлургической и машиностроительной промышленности HANZA Mechanics.Фото: Andras Kralla

    Реальное состояние кризиса сырья в металлургическом секторе станет понятным только во втором квартале, однако запасы компаний уже исчисляются килограммами, отмечает Эмёке Согенбитс, глава балтийского кластера предприятий металлургической и машиностроительной промышленности HANZA Mechanics.

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    По ее словам, многие компании сектора уже говорят о форс-мажорной ситуации и надвигающемся кризисе в металлургии:
    «Первое – это, конечно, черные металлы, которые являются самыми чистыми и поверхностными. Но что именно произойдет, я не знаю. Реальную ситуацию мы увидим во втором квартале, в апреле-мае».
    На данный момент у промышленников еще есть запасы сырья, однако их объемы уменьшаются. «У дистрибьюторов еще есть кое какие-то запасы, но они уже исчисляются килограммами», - поясняет Согенбитс.
    «Особенно грустно и зло становится из-за того, что мы только что вышли из ценового кризиса и кризиса по металлу, и думали, что в этом году цены начнут стабилизироваться», - добавляет она.

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