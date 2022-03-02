Промышленники: скоро наступит дефицит металла

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Директор промышленного предприятия Exmet Services OÜ Таави Весиайд сказал изданию Äripäev, что из-за войны в Украине его компания уже ощущает серьезный дефицит металла. Он считает, что это ударит по всему сектору металлообработки Эстонии.

По словам Весиайда, он мог бы предложить работу военным беженцам, потому что сектор давно уже сетовал на нехватку рабочей силы. Но проблема в том, что из-за войны в Украине вскоре, возможно, не станет металла, служащего сырьем для предприятия.

Дело в том, что немалая часть металла поступает на балтийский и скандинавский рынки именно из Украины: «Украина – крупный поставщик стали, но на прошлой неделе все поставки остановились. Полагаю, что через неделю, ну, в лучшем случае через месяц-другой, возникнет очень серьезный дефицит».

Частично материал поступал в Эстонию и из России - в основном через Латвию. «Сегодня неясно, касаются ли санкции и поставок сырья. Думаю, что касаются и вряд ли кто-то против этого», - сказал Весиайд.

Предприниматели ждут очередного роста цен

«Доступность сырья снизилась, поскольку в Восточной Европе используется много российских материалов. Теперь начнутся поиски замены, и совершенно очевидно, что мы опять увидим рост цен», - сказал Мартин Варес, руководитель предприятия Factory, занимающегося оцифровкой субподрядных работ в металлообрабатывающей промышленности.

По словам Вареса металлообрабатывающая промышленность еще не восстановилась после пандемии: «Эффект может быть суровым, потому что те, кто испытал во время пандемии большие трудности, только-только начали надеяться на улучшение. Новый удар может обернуться тем, что выживут только самые сильные. Если конфликт не затянется надолго и не расширится географически, все же будет надежда на то, что все обойдется».

Исполнительный директор металлообрабатывающего предприятия Jalax AS Танель Пресс сказал, что фирма использует листовой и гнутый металл из Польши, Швеции и Финляндии. Тем не менее, негативные последствия войны затронут и Jalax: «Мы пока не знаем, насколько, но уже видно, что металл подорожал на 10-15% по сравнению с прошлой неделей». Пресс напомнил, что в прошлом году металл уже подорожал примерно в два с половиной раза, и до начала войны положение только начало нормализоваться.

Делать более точные прогнозы еще рано, и за ситуацией надо понаблюдать две-три недели, отметил он.

Пресс не исключает дефицита металла, но это в большей мере касается тех, кто покупал его в России: «Я не берусь сказать, что через месяц металла не будет, надо надеяться на то, что решение будет найдено. А вот цены могут вырасти сильно».