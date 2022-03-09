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9 марта 2022 в 13:02 Поделиться:









В районных управах идет сбор предметов первой необходимости для беженцев из Украины

Иллюстративное фото. Фото: LOUISA GOULIAMAKI, Scanpix

Таллинн через районные управы организует сбор предметов первой необходимости для прибывших сюда военных беженцев из Украины. Прием вещей начнется в четверг, 10 марта.

«Таллиннцы активно участвуют в сборе пожертвований, их поддержка и теплый прием очень важны для украинцев, часть беженцев покинули свои дома в спешке, захватив лишь небольшую сумку с личными вещами. Нам пришлось реорганизовать работу Центра встречи беженцев и проводить сбор пожертвований в другом месте, так как в связи с ростом числа прибывших помещения стали использоваться в качестве зоны ожидания. Поэтому просим в дальнейшем относить их в пункты сбора, расположенные при районных управах, оттуда они будут поступать на крупные склады для сортировки и уже после этого достигнут нуждающихся в помощи», - сказала вице-мэр Бетина Бешкина.

«Мы составили перечень вещей, которые сейчас наиболее необходимы – надеюсь, что каждый найдет, чем помочь. Благодарим всех, кто уже сделал пожертвование, это сделано от всего сердца». Бешкина подчеркнула, что принимаются только чистые и целые вещи, одежда и обувь в хорошем состоянии. Что касается сладостей, необходимо следить за отметкой даты «годен до», не стоит нести просроченные продукты.

Большая часть прибывших – женщины разного возраста, а также дети и молодежь разного пола, поэтому прежде всего необходимы следующие вещи.

Для женщин разного возраста:

• Чистая, целая, отглаженная одежда в хорошем состоянии для повседневной носки;

• новое, неиспользованное нижнее белье;

• новые носки, чулки, гольфы;

• обувь разных размеров в хорошем состоянии или новая – уличная (преимущественно весенняя), удобная обувь для носки в помещении, новые тапочки;

• гигиенические принадлежности (в особенности шампунь, бальзам или 2в1, крем для лица, дезодорант, гигиенические прокладки, тампоны, зубная паста, зубные щетки, резинки для волос, маникюрные ножницы и другие новые принадлежности для маникюра);

• спицы, крючки для вязания, пряжа, нитки и прочие принадлежности для рукоделия, пазлы и другие предметы для проведения досуга.

Детям и молодежи (как для девушек, так и для юношей):

• чистая, выглаженная одежда в очень хорошем состоянии (для младенцев, маленьких детей, школьников, подростков и молодежи до 18 лет);

• обувь для детей и подростков (для юношей вплоть до размера 48/50);

• новое нижнее белье;

• новые носки для детей разного возраста, детские колготки (новые или в очень хорошем состоянии);

• игрушки для детей разного возраста (мягкие игрушки, лего и т.д.);

• настольные игры, например, домино, шахматы и т.д. (коробки с пазлами нужно заклеить скотчем, пазлы без коробки завернуть в пленку, чтобы не рассыпались);

• детские книги для детей разного возраста (на английском, украинском, русском или эстонском языках);

• новые комплекты цветных карандашей и альбомы для рисования, раскраски;

• гигиенические принадлежности для молодежи (в т.ч. одноразовые бритвы для юношей);

• детские подгузники для малышей, влажные салфетки;

• одежда для беременных, вещи для младенцев (включая соски и пустышки);

• еда для младенцев (молочные смеси, еда в баночках и проч.).

Дети также ждут сладости, например, маленькие пачки конфет, шоколадки, орехи и батончики мюсли, соки с трубочками, чайные напитки и проч.

Принести вещи можно начиная с четверга, 10 марта, по следующим адресам:

• Кесклиннаская районная управа (Нунне, 18, по будням 9–16)

• Мустамяэская районная управа (Вильде теэ, 118, с понедельника по четверг 8.15–17, по пятницам 8.15–16), подробнее на странице районной управы в Facebook

• Кристийнеская районная управа (Металли, 5) с понедельника по пятницу в течение рабочего дня (перерыв 13–14).

• Общинный дом Пыхья-Таллинна (Кари, 18, с понедельника по четверг 8.15–17, по пятницам 8.15–16) – принимаются только гигиенические принадлежности, подгузники, новое белье, носки и т.п.

• Ласнамяэская районная управа (по понедельникам 8.15–18, со вторника по четверг 8.15–17, по пятницам 8.15–16), на месте помогут работники инфостола. С дополнительными вопросами (например, что сейчас нужно больше всего) обращаться: Павел Корнев, тел. 534 37511

• Молодежный центр Хааберсти (Ыйсмяэ теэ, 24) по будням 11–19

• Пиритаская районная управа: по понедельникам 14–18; по вторникам 9–12, по четвергам 9–12 ja 14–16.

• Ныммеская районная управа открывает три пункта приема:

• Ныммеская районная управа (Валдеку,13, по понедельникам 8.15–18; со вторника по четверг 8.15–17; по пятницам 8.15–16)

• Ныммеский культурный центр (пл. Туру, 2, с понедельника по четверг 15–21; по субботам и воскресеньям 10–15)

• Молодежный центр Пяэскюла (б. Ряннаку, 1, с понедельника по пятницу 13–19), в остальное время – по договоренности.