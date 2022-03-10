Поделиться:

Эстония приостанавливает выдачу виз гражданам России

Граница России и Эстонии.Фото: Shutterstock

«Планируется приостановить выдачу виз категорий C и D гражданам Российской Федерации до окончания военной операции России в Украине», - сообщила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.

Виза категории С - это краткосрочная виза, разрешающая транзит или пребывание в Шенгенской зоне. Общая продолжительность пребывания не должна превышать 90 дней в течение 180-дневного периода.
Долгосрочная или виза категории D – это внутренняя виза, которая выдаётся иностранцу на период до 12 месяцев или 365 дней для однократного или многократного пребывания в Эстонии. Она также дает право находиться в Шенгенской зоне до 90 дней в течение 180-дневного периода.
Из государств-членов ЕС Чехия, Латвия и Бельгия также прекратили выдачу виз.
"Сегодня в наших планах временная приостановка выдачи виз категорий C и D гражданам Российской Федерации. К тому же, сейчас с технической точки зрения невозможно получать госпошлину, поэтому мы физически не можем обрабатывать новые запросы. Речь идет о приеме заявлений на получение визы во всех расположенных на территории России представительствах, консульствах и пунктах обслуживания", - пояснила Лийметс, чьи слова передает rus.err.ee.
Однако есть и исключения: "Мы продолжим принимать заявления на получение визы от тех россиян, у которых на территории Эстонии проживают родственники, от имеющих гуманитарные причины, а также от посещающих больных родственников и проходящих в нашей стране лечение. Так что да, выдача виз с целью получения лечебных процедур в эстонских СПА-центрах или других туристических целях - временно приостановлена".

Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

Поделиться:

«Мы работаем по двенадцать часов в день без выходных». Фирма, нанимающая украинцев, не выполняет закон
Предприятия Балтийской биржи надеются выйти из кризиса без больших потерь
Эстония приостанавливает выдачу виз гражданам России
Влияние санкций
Эстония приостанавливает выдачу виз гражданам России
«Планируется приостановить выдачу виз категорий C и D гражданам Российской Федерации до окончания военной операции России в Украине», - сообщила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.
«Планируется приостановить выдачу виз категорий C и D гражданам Российской Федерации до окончания военной операции России в Украине», - сообщила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Курс евро достиг 131 рубля
Курсы доллара и евро в ходе торгов на Московской бирже обновили исторические максимумы, рубль падал более чем на 10-15%.
Курсы доллара и евро в ходе торгов на Московской бирже обновили исторические максимумы, рубль падал более чем на 10-15%.
Все новости для инвесторов
Инвестор
Фонд EfTEN значительно увеличил прибыль
За первые два месяца этого года EfTEN Real Estate Fund III заработал 2,2 миллиона евро дохода от аренды и 1,9 миллиона евро EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации). В годовом сравнении фонд увеличил прибыль на 15%, пишет
За первые два месяца этого года EfTEN Real Estate Fund III заработал 2,2 миллиона евро дохода от аренды и 1,9 миллиона евро EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации). В годовом сравнении фонд увеличил прибыль на 15%, пишет
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Сперва режем… но и потом не отмеряем
Хорошо было бы чаще помнить о том, что гильотина – это, хоть и радикальное, но не самое лучшее средство от перхоти, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Хорошо было бы чаще помнить о том, что гильотина – это, хоть и радикальное, но не самое лучшее средство от перхоти, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Все мнения
Mнение
Сперва режем… но и потом не отмеряем
Хорошо было бы чаще помнить о том, что гильотина – это, хоть и радикальное, но не самое лучшее средство от перхоти, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Хорошо было бы чаще помнить о том, что гильотина – это, хоть и радикальное, но не самое лучшее средство от перхоти, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Все мнения
Эпицентр
Поток уезжающих из России растет. Андрей: передо мной был выбор - война или тюрьма
Авиарейсы отменены, автобусные билеты распроданы, железнодорожные - дорожают. Со всем этим сейчас сталкиваются люди, пытающиеся покинуть Россию. Корреспонденты ДВ и Äripäev пообщались с пассажирами автобуса, приехавшего из Петербурга в Таллинн в минувшую пятницу.
Авиарейсы отменены, автобусные билеты распроданы, железнодорожные - дорожают. Со всем этим сейчас сталкиваются люди, пытающиеся покинуть Россию. Корреспонденты ДВ и Äripäev пообщались с пассажирами автобуса, приехавшего из Петербурга в Таллинн в минувшую пятницу.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Александр Плющев: "Эхо Москвы" было для всех шилом в одном месте. Удивлён, что оно пережило начало войны
Генеральный директор Äripäev Игорь Рытов и журналист ДВ Ярослав Тавгень поговорили с журналистом только что ликвидированного “Эха Москвы” Александром Плющевым.
Генеральный директор Äripäev Игорь Рытов и журналист ДВ Ярослав Тавгень поговорили с журналистом только что ликвидированного “Эха Москвы” Александром Плющевым.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Контент-маркетинг
Конференции и обучение
Конференции и обучение