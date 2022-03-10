Эстония приостанавливает выдачу виз гражданам России
Граница России и Эстонии.Фото: Shutterstock
«Планируется приостановить выдачу виз категорий C и D гражданам Российской Федерации до окончания военной операции России в Украине», - сообщила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.
Виза категории С - это краткосрочная виза, разрешающая транзит или пребывание в Шенгенской зоне. Общая продолжительность пребывания не должна превышать 90 дней в течение 180-дневного периода.
Долгосрочная или виза категории D – это внутренняя виза, которая выдаётся иностранцу на период до 12 месяцев или 365 дней для однократного или многократного пребывания в Эстонии. Она также дает право находиться в Шенгенской зоне до 90 дней в течение 180-дневного периода.
Из государств-членов ЕС Чехия, Латвия и Бельгия также прекратили выдачу виз.
"Сегодня в наших планах временная приостановка выдачи виз категорий C и D гражданам Российской Федерации. К тому же, сейчас с технической точки зрения невозможно получать госпошлину, поэтому мы физически не можем обрабатывать новые запросы. Речь идет о приеме заявлений на получение визы во всех расположенных на территории России представительствах, консульствах и пунктах обслуживания", - пояснила Лийметс, чьи слова передает rus.err.ee.
Однако есть и исключения: "Мы продолжим принимать заявления на получение визы от тех россиян, у которых на территории Эстонии проживают родственники, от имеющих гуманитарные причины, а также от посещающих больных родственников и проходящих в нашей стране лечение. Так что да, выдача виз с целью получения лечебных процедур в эстонских СПА-центрах или других туристических целях - временно приостановлена".
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