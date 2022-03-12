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Ярослав Тавгень

12 марта 2022 в 11:30 Поделиться:









ЕС и США готовят новые санкции против России

U.S. President Joe Biden greets European Commission President Ursula von der Leyen during the "Accelerating Clean Technology Innovation and Deployment" session at the UN Climate Change Conference (COP26) in Glasgow, Scotland, Britain November 2, 2021. Jeff J Mitchell/Pool via REUTERS Фото: POOL, Scanpix

США и страны ЕС готовят новый пакет санкций в отношении России.

11 марта президент США Джо Байден объявил о намерении лишить России режима наибольшего благоприятствования (most-favoured nation status), сообщает The Financial Times . Этот режим позволяет российским товарам продаваться в США по наименьшим пошлинам, с наименьшими бюрократическими барьерами и по самым щадящим (или вовсе отсутствующим) квотам. Если Россия лишится этого статуса, это может означать ужесточение условий по каждому из этих параметров.

ЕС и США также заявили, что запретят экспорт предметов роскоши в Россию. США планирует запретить ввоз в Россию морепродуктов, алкоголя и бриллантов, а Евросооюз - продукции сталелитейной промышленности и изделий из железа.

Ожидается, что 27 стран-членов ЕС утвердят новые санкции на следующей неделе. Соединённые Штаты также заявили, что создадут новый правовой орган позволяющий запретить инвестиции в любой сектор российской экономики, а не только в энергетику.

“Это ударит по центральному сектору российской системы, лишит страну миллиардов от экспортных доходов и даст гарантии того, что наши граждане не будут субсидировать путинскую войну”, - сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

“Мы показываем свою силу и мы не отступим”, - сказал президент США Джо Байден.