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    Эстония частично возобновила почтовое сообщение с Россией

    Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

    Госкомпания Eesti Post объявила о том, что с 14 марта будет частично продолжено оказание почтовых и посылочных услуг в Россию, которые были приостановлены в связи с началом войны на территории Украины.

    В Россию можно посылать отправления универсальной почтовой связи: стандартную посылку, заказное макси-письмо, простое макси-письмо, заказное стандартное письмо и стандартное простое письмо, сообщила в понедельник пресс-служба предприятия, передает rus.err.ee.
    Закрытыми остаются следующие службы, отправления по которым приниматься не будут: курьерская услуга EMS, заказное деловое макси-письмо, простое деловое макси-письмо, деловое заказное стандартное письмо и деловое простое стандартное письмо. Eesti Post, работающая под брендом Omniva, прекратила доставку периодических изданий, поступающих из России, а также прием подписки на эти издания. Также невозможно совершать сделки с Россией через Western Union.
    Ограничения, наложенные на использование воздушного пространства, нарушают также отправки в страны Центральной Азии, куда ранее осуществлялись перевозки посылок через Россию или воздушное пространство России.
    Почтовый обмен с Украиной в настоящее время хаотичен и обусловлен войной на территории этой страны.

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