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dv.ee

14 марта 2022 в 7:42 Поделиться:









В четвертом квартале Эстония экспортировала значительно больше услуг, чем импортировала

На экспорт транспортных услуг наибольшее влияние оказал рост автомобильных и морских грузоперевозок. Фото: Liis Treimann

По данным Департамента статистики и Банка Эстонии, в четвертом квартале прошлого года экспорт услуг увеличился по сравнению с тем же периодом 2020 года на 79%, а импорт сократился на 23%. В годовом сравнении экспорт услуг вырос на 47% и импорт – на 28%.

В четвертом квартале из Эстонии экспортировано услуг на 2,7 млрд евро и импортировано в Эстонию – на 1,7 млрд евро. Профицит внешнеторгового баланса услуг составил 934 млн евро и в сравнении с четвертым кварталом 2020 года увеличился на 418 млн евро.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвелин Пуура, на значительный рост экспорта услуг оказала влияние низкая сравнительная база четвертого квартала 2020 года, а также увеличение торговли услугами. «С учетом всей внешней торговли, которая охватывает как услуги, так и товары, радует то, что объем экспорта услуг уравновешивает собой масштабный импорт товаров, делая таким образом весь внешнеторговый баланс Эстонии положительным», – добавила Пуура.

Больше всего экспортировались транспортные и другие коммерческие услуги, а также телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги. В сравнении с четвертым кварталом 2020 года более всего увеличился экспорт транспортных услуг (на 368 млн евро) и экспортный доход роялти за использование интеллектуальной собственности (на 263 млн евро). На экспорт транспортных услуг наибольшее влияние оказал рост автомобильных и морских грузоперевозок. Единственным сократился экспорт строительных услуг (на 10 млн евро).

Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту услуг была Финляндия, куда предоставлялось более всего транспортных, а также других коммерческих и туристических услуг, далее следуют Германия и Швеция. Более всего вырос экспорт в Германию и Финляндию. В Германию наиболее увеличился экспорт роялти за использование интеллектуальной собственности, а в Финляндию – экспорт туристических услуг.

В Эстонию импортировались более всего транспортные услуги, а также другие коммерческие, телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги. По сравнению с тем же периодом 2020 года наиболее увеличились закупки транспортных и других коммерческих услуг. Рост импорта транспортных услуг составил 296 млн евро и других коммерческих услуг – 144 млн евро. Более всего сократились закупки телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг (на 1094 евро).

Услуги импортировались более всего из Финляндии, откуда закупались преимущественно транспортные и другие коммерческие услуги. Среди крупнейших партнеров Эстонии по импорту далее следуют Германия и Латвия. Более всего вырос импорт из Финляндии (на 19 млн евро), прежде всего за счет роста импорта транспортных услуг. При этом закупки из Германии телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг сократились почти на 1,3 млрд евро.

В годовом сравнении экспорт и импорт услуг достиг в 2021 году рекордного уровня. Услуг экспортировано на 8,4 млрд евро и импортировано почти на 7 млрд евро. На оба направления более всего повлияло увеличение объемов оказания транспортных, телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, а также других коммерческих услуг. В экспорте сократились только продажи услуг по строительству и обслуживанию, а в импорте – закупки строительных услуг. Больше всего услуг продавалось в Финляндию, Германию и Швецию, а закупалось более всего из Германии, Финляндии и Литвы.