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    Сеть Cinamon прекращает работу в кинотеатре "Космос"

    Фото: Liis Treimann

    Компания Cinamon сообщила на своей интернет-страничке, что прекращает работу в кинотеатре "Космос" и будет теперь обслуживать зрителей только в центре T1, пишет Rus.Delfi.

    Исполнительный директор Cinamon Group Андак Багиоглу отметил, что отказ от кинотеатра "Космос" вызван исключительно бизнес-причинами: "Отдельно расположенные кинотеатры, особенно в таком здании как Космос, где место для парковки ограничено и других аттракционов в доме нет, - там коммерчески нецелесообразно больше оставаться".
    Компания сообщает, что с 21-го марта продолжит работу только в кинотеатре, расположенном в торговом центре T1.
    «Уже много лет мы гордимся тем, что работаем в одном из самых исторически важных и значимых зданий в Эстонии. К сожалению, любое, даже самое лучшее начало, всегда имеет свой конец», - сообщается на сайте компании.
    В 2020 году Cinamon закрыл свой кинотеатр в Тарту, назвав причиной разногласия с торгово-развлекательным центром Tasku. Там фирма проработала целых 12 лет, а кинотеатр был незадолго до этого отремонтирован.

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