Новости

dv.ee

15 марта 2022 в 15:25 Поделиться:









Сеть Cinamon прекращает работу в кинотеатре "Космос"

Фото: Liis Treimann

Компания Cinamon сообщила на своей интернет-страничке, что прекращает работу в кинотеатре "Космос" и будет теперь обслуживать зрителей только в центре T1, пишет Rus.Delfi.

Исполнительный директор Cinamon Group Андак Багиоглу отметил, что отказ от кинотеатра "Космос" вызван исключительно бизнес-причинами: "Отдельно расположенные кинотеатры, особенно в таком здании как Космос, где место для парковки ограничено и других аттракционов в доме нет, - там коммерчески нецелесообразно больше оставаться".

Компания сообщает, что с 21-го марта продолжит работу только в кинотеатре, расположенном в торговом центре T1.

«Уже много лет мы гордимся тем, что работаем в одном из самых исторически важных и значимых зданий в Эстонии. К сожалению, любое, даже самое лучшее начало, всегда имеет свой конец», - сообщается на сайте компании.

В 2020 году Cinamon закрыл свой кинотеатр в Тарту, назвав причиной разногласия с торгово-развлекательным центром Tasku. Там фирма проработала целых 12 лет, а кинотеатр был незадолго до этого отремонтирован.