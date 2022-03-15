Сеть Cinamon прекращает работу в кинотеатре "Космос"
Компания Cinamon сообщила на своей интернет-страничке, что прекращает работу в кинотеатре "Космос" и будет теперь обслуживать зрителей только в центре T1, пишет Rus.Delfi.
Исполнительный директор Cinamon Group Андак Багиоглу отметил, что отказ от кинотеатра "Космос" вызван исключительно бизнес-причинами: "Отдельно расположенные кинотеатры, особенно в таком здании как Космос, где место для парковки ограничено и других аттракционов в доме нет, - там коммерчески нецелесообразно больше оставаться".
Компания сообщает, что с 21-го марта продолжит работу только в кинотеатре, расположенном в торговом центре T1.
«Уже много лет мы гордимся тем, что работаем в одном из самых исторически важных и значимых зданий в Эстонии. К сожалению, любое, даже самое лучшее начало, всегда имеет свой конец», - сообщается на сайте компании.
В 2020 году Cinamon закрыл свой кинотеатр в Тарту, назвав причиной разногласия с торгово-развлекательным центром Tasku. Там фирма проработала целых 12 лет, а кинотеатр был незадолго до этого отремонтирован.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!