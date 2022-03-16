  • Поделиться:

    Аас: за счет налоговой политики цены на моторное топливо можно снизить на 40-50 центов

    Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. Фото: Raul Mee

    Подорожание бензина до более двух евро за литр превышает "болевой порог", но в то же время не стоит опасаться, что цены будут расти бесконечно, заявил в веб-передаче ERR "Otse Uudistemajast" министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, добавив, что решениями правительства можно было бы снизить цену за литр на половину евро.

    Читайте также
    15 марта 2022
    Швеция временно снижает налоги на топливо
    На вопрос, какая цена будет "болевым порогом" для правительства, и государство вмешается, чтобы остановить рост цен, Аас ответил, что этот порог уже достигнут: "Цена в два евро - это ненормально".
    По словам Ааса, правительство может снизить цены на моторное топливо за счет налоговой политики, передает rus.err.ee.
    "Если мы снизим цены на 40-50 центов, то это будет пределом возможностей государства, больше уменьшить стоимость автомобильного топлива за счет налогов невозможно", - сказал Аас, при этом отметив, что рынок и конкуренция начнут тормозить дальнейший рост цен, поскольку никакая цена не может расти бесконечно.
    В коалиции по-прежнему ведутся споры о том, следует ли снижать акциз на топливо в нынешней ситуации. По словам Ааса, с помощью регулирования цен на топливо можно сдержать инфляцию.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Война в Украине: стали известны детали плана мирного урегулирования, Украина присоединилась к энергосистеме Европы Главные новости к концу рабочего дня
Swissôtel готов нанять беженцев, но очереди в полиции тормозят процесс Полиция советует оформить краткосрочную работу
Аас: в Палдиски к осени может открыться временный терминал СПГ
Влияние санкций
Война в Украине: стали известны детали плана мирного урегулирования, Украина присоединилась к энергосистеме Европы Главные новости к концу рабочего дня
Завершается двадцать первый день с начала военного вторжения России в Украину. Главные новости о ситуации вокруг Украины к концу сегодняшнего рабочего дня:
Завершается двадцать первый день с начала военного вторжения России в Украину. Главные новости о ситуации вокруг Украины к концу сегодняшнего рабочего дня:
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Китайский рынок обвалился, западный стабилизируется
Из-за новой волны распространения коронавируса в Китае рынки страны начали неделю с очередного падения. Фьючерсы на индексы западных рынков пока держат удар.
Из-за новой волны распространения коронавируса в Китае рынки страны начали неделю с очередного падения. Фьючерсы на индексы западных рынков пока держат удар.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Экономист: рост цен на сырье может привести к двузначной инфляции
Все мнения
Эпицентр
Андрес Сутть: «Железный занавес» вернулся. Бизнес, связанный с Россией, исчезнет
По словам министра предпринимательства Андреса Суття, прекращение торговли между эстонскими компаниями и Россией неизбежно, и ее восстановления в обозримом будущем не ожидается. При этом сейчас государство не планирует накладывать какие-либо отдельные санкции на эстонские компании, связанные с гражданами России.
По словам министра предпринимательства Андреса Суття, прекращение торговли между эстонскими компаниями и Россией неизбежно, и ее восстановления в обозримом будущем не ожидается. При этом сейчас государство не планирует накладывать какие-либо отдельные санкции на эстонские компании, связанные с гражданами России.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: в минусе на восемь миллиардов, торги остановлены
Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение