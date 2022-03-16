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16 марта 2022 в 14:08 Поделиться:









Аас: за счет налоговой политики цены на моторное топливо можно снизить на 40-50 центов

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. Фото: Raul Mee

Подорожание бензина до более двух евро за литр превышает "болевой порог", но в то же время не стоит опасаться, что цены будут расти бесконечно, заявил в веб-передаче ERR "Otse Uudistemajast" министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, добавив, что решениями правительства можно было бы снизить цену за литр на половину евро.

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На вопрос, какая цена будет "болевым порогом" для правительства, и государство вмешается, чтобы остановить рост цен, Аас ответил, что этот порог уже достигнут: "Цена в два евро - это ненормально".

По словам Ааса, правительство может снизить цены на моторное топливо за счет налоговой политики, передает rus.err.ee.

"Если мы снизим цены на 40-50 центов, то это будет пределом возможностей государства, больше уменьшить стоимость автомобильного топлива за счет налогов невозможно", - сказал Аас, при этом отметив, что рынок и конкуренция начнут тормозить дальнейший рост цен, поскольку никакая цена не может расти бесконечно.

В коалиции по-прежнему ведутся споры о том, следует ли снижать акциз на топливо в нынешней ситуации. По словам Ааса, с помощью регулирования цен на топливо можно сдержать инфляцию.