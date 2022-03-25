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dv.ee

25 марта 2022 в 9:09 Поделиться:









Каждый седьмой житель Эстонии планирует в этом году сделки с недвижимостью

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Хотя крупные покупки сегодня планируют с осторожностью, большинство жителей Эстонии стараются быть в курсе происходящего в сфере недвижимости и рыночных цен. Согласно проведенному Kinnisvara24.ee опросу, в этом году сделки с недвижимостью планирует каждый седьмой житель Эстонии. А для обеспечения безопасности сделок пользователи хотят, чтобы порталы недвижимости предложили новую возможность – проверку фоновых сведений о потенциальном партнере по сделке, следует из пресс-релиза Kinnisvara24.

По словам исполнительного директора Kinnisvara24 Урмаса Уйбомяэ, опрос показал, что интерес жителей Эстонии к недвижимости по-прежнему высок: «Чуть более четверти респондентов не интересуются этой темой, но для остальных участников опроса характерна явная заинтересованность в получении информации о рынке недвижимости».