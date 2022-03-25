Каждый седьмой житель Эстонии планирует в этом году сделки с недвижимостью

Хотя крупные покупки сегодня планируют с осторожностью, большинство жителей Эстонии стараются быть в курсе происходящего в сфере недвижимости и рыночных цен. Согласно проведенному Kinnisvara24.ee опросу, в этом году сделки с недвижимостью планирует каждый седьмой житель Эстонии. А для обеспечения безопасности сделок пользователи хотят, чтобы порталы недвижимости предложили новую возможность – проверку фоновых сведений о потенциальном партнере по сделке, следует из пресс-релиза Kinnisvara24.
Контент доступен только подписчикам.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!