Новости

dv.ee

29 марта 2022 в 7:08 Поделиться:









Аас представит правительству варианты отказа от российского газа

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. Фото: Raul Mee

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас представит во вторник правительству детальный обзор вариантов, которые позволят Эстонии избавиться от зависимости от российского газа.

Читайте также Ультиматум России поставил Европу перед дилеммой

Министр государственного управления Яак Ааб ранее отметил, что строительство стационарного терминала сжиженного природного газа (СПГ) займет несколько лет, и решением может стать плавучий терминал, пишет rus.err.ee.

По словам министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус, цель состоит в том, чтобы к осени иметь хоть какое-то решение по альтернативным поставкам.

В дополнение к терминалу СПГ в дополнительный государственный бюджет также включены инвестиции, призванные обеспечить доступ к электросети микропроизводителей возобновляемой энергии.

Кроме того, правительство продолжает обсуждение мер по смягчению роста цен. Центристская партия по-прежнему считает в данном случае важным снизить акцизы на топливо.