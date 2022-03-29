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    Stora Enso планирует продать четыре комбината по производству бумаги

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Лесообрабатывающий гигант Stora Enso заявил, что начал процесс возможной продажи четырех своих фабрик по производству бумаги.

    Продажи обусловлены стратегическими целями концерна – отказаться от бумажной продукции и сосредоточиться на упаковке, строительных материалах и инновациях в области биоматериалов, передает Yle.
    Планы по отчуждению касаются завода Anjala в Финляндии, заводов Hylte и Nymölla в Швеции и Maxau в Германии. Речь идет о предприятиях по производству бумаги и целлюлозы. Завод Stora Enso в Лангербрюгге (Бельгия) по-прежнему будет принадлежать группе.
    В настоящее время Stora Enso имеет пять комбинатов по производству бумаги, на которых работает около 2200 человек. В 2021 году оборот бумажного подразделения составил 1703 млн евро.

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