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Янно Рийспапп

3 апреля 2022 в 14:51 Поделиться:









Евросоюз, обвиняющий Россию в военных преступлениях, обещает новые санкции

Улица Бучи, Киевская область 2.04.2022. Фото: RONALDO SCHEMIDT, AFP/Scanpix

Лидеры ЕС обвиняют российские войска в военных преступлениях и обещают ввести новые санкции против России.

Украинские власти и СМИ сообщили о десятках тел убитых мирных жителей на улицах Бучи (Киевская область), обнаруженных после ухода из города российских войск. По словам президента Европейского совета Шарля Мишеля, новые санкции находятся в разработке. Он обещает, что Евросоюз поможет Украине и международным организациям собрать для международных судов доказательства совершения военных преступлений.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украине оказывается помощь в регистрации военных преступлений и что все случаи быть переданы в Международный суд ООН в Гааге.

Тела гражданских, которые, по словам местных жителей, были убиты российскими военными. Буча, Киевская область 2.04.2022. Фото: ZOHRA BENSEMRA, Reuters/Scanpix

Дипломаты начнут обсуждение новых санкций в среду, сообщил источник Financial Times.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала к скорейшему введению пятого пакета санкций в отношении России, добавив, что убийство мирных жителей Украины российскими войсками является явным военным преступлением.

Цена должна быть высокой

Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс заявила в пресс-релизе, что Эстония решительно осуждает убийство невинных граждан и что все страны должны соблюдать международное гуманитарное право.

«Для Эстонии важно, чтобы цена агрессии для России была настолько высока, чтобы это привело к прекращению войны, и именно поэтому мы неустанно работаем над усилением санкций Евросоюза», - сказала министр иностранных дел.

Эстония постоянно следит за тем, что происходит в Украине, и способствует документированию и изучению собранных доказательств. Лийметс добавила, что расследования должны быть ускорены, чтобы виновные могли быть привлечены к ответственности за совершенные преступления.

Россия самым худшим образом нарушает как международное право, так и свои добровольные международные обязательства. Эва-Мария Лийметс Министр иностранных дел Эстонии

«Продолжая широкомасштабную войну против Украины, Россия самым худшим образом нарушает как международное право, так и свои добровольные международные обязательства. Эстония призывает Россию выполнить резолюцию Генассамблеи ООН от 2 марта 2022 года и постановление Международного суда ООН от 16 марта 2022 года и немедленно прекратить войну против украинского государства и народа и вывести свои войска с территории Украины», - заявила Лийметс.

Военные преступления

Украинские власти и международные организации обвиняют российские войска в совершении преступлений против безоружных мирных жителей на ныне освобожденных территориях под Киевом.

По словам заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, солдаты, освободившие Бучу, заявили о том, что увидели большое количество расстрелянных мирных жителей, у некоторых из которых были связаны руки. Она добавила, что до прихода украинских войск российские солдаты пытались уничтожить как можно больше мирных жителей.

Тело мирного жителя с завязанными за спиной руками. Буча, Киевская область, 3 апреля 2022. Фото: SERGEI SUPINSKY, AFP/Scanpix

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил AFP, что власти уже похоронили 280 человек в братских могилах.

Правозащитная группа Human Rights Watch заявила в воскресенье, что задокументировала множество случаев насилия в Черниговской, Харьковской и Киевской областях, которые указывают на военные преступления.

В субботу бывший прокурор ООН по военным преступлениям Карла дель Понте призвала Международный уголовный суд выдать ордер на арест Владимира Путина, которого она назвала военным преступником.