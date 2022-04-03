Поделиться:

Евросоюз, обвиняющий Россию в военных преступлениях, обещает новые санкции

Улица Бучи, Киевская область 2.04.2022.Фото: RONALDO SCHEMIDT, AFP/Scanpix

Лидеры ЕС обвиняют российские войска в военных преступлениях и обещают ввести новые санкции против России.

Украинские власти и СМИ сообщили о десятках тел убитых мирных жителей на улицах Бучи (Киевская область), обнаруженных после ухода из города российских войск. По словам президента Европейского совета Шарля Мишеля, новые санкции находятся в разработке. Он обещает, что Евросоюз поможет Украине и международным организациям собрать для международных судов доказательства совершения военных преступлений.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украине оказывается помощь в регистрации военных преступлений и что все случаи быть переданы в Международный суд ООН в Гааге.
Тела гражданских, которые, по словам местных жителей, были убиты российскими военными. Буча, Киевская область 2.04.2022.Фото: ZOHRA BENSEMRA, Reuters/Scanpix
Дипломаты начнут обсуждение новых санкций в среду, сообщил источник Financial Times.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала к скорейшему введению пятого пакета санкций в отношении России, добавив, что убийство мирных жителей Украины российскими войсками является явным военным преступлением.
Цена должна быть высокой
Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс заявила в пресс-релизе, что Эстония решительно осуждает убийство невинных граждан и что все страны должны соблюдать международное гуманитарное право.
«Для Эстонии важно, чтобы цена агрессии для России была настолько высока, чтобы это привело к прекращению войны, и именно поэтому мы неустанно работаем над усилением санкций Евросоюза», - сказала министр иностранных дел.
Эстония постоянно следит за тем, что происходит в Украине, и способствует документированию и изучению собранных доказательств. Лийметс добавила, что расследования должны быть ускорены, чтобы виновные могли быть привлечены к ответственности за совершенные преступления.

Россия самым худшим образом нарушает как международное право, так и свои добровольные международные обязательства.

Эва-Мария Лийметс
Министр иностранных дел Эстонии
«Продолжая широкомасштабную войну против Украины, Россия самым худшим образом нарушает как международное право, так и свои добровольные международные обязательства. Эстония призывает Россию выполнить резолюцию Генассамблеи ООН от 2 марта 2022 года и постановление Международного суда ООН от 16 марта 2022 года и немедленно прекратить войну против украинского государства и народа и вывести свои войска с территории Украины», - заявила Лийметс.
Военные преступления
Украинские власти и международные организации обвиняют российские войска в совершении преступлений против безоружных мирных жителей на ныне освобожденных территориях под Киевом.
По словам заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, солдаты, освободившие Бучу, заявили о том, что увидели большое количество расстрелянных мирных жителей, у некоторых из которых были связаны руки. Она добавила, что до прихода украинских войск российские солдаты пытались уничтожить как можно больше мирных жителей.
Тело мирного жителя с завязанными за спиной руками. Буча, Киевская область, 3 апреля 2022.Фото: SERGEI SUPINSKY, AFP/Scanpix
Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил AFP, что власти уже похоронили 280 человек в братских могилах.
Правозащитная группа Human Rights Watch заявила в воскресенье, что задокументировала множество случаев насилия в Черниговской, Харьковской и Киевской областях, которые указывают на военные преступления.
В субботу бывший прокурор ООН по военным преступлениям Карла дель Понте призвала Международный уголовный суд выдать ордер на арест Владимира Путина, которого она назвала военным преступником.

Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

Поделиться:

Евросоюз, обвиняющий Россию в военных преступлениях, обещает новые санкции
Эксперты: налоговая система Эстонии не справится с будущими расходами
Литва с начала апреля полностью отказалась от российского газа
Влияние санкций
Прибывшие в Эстонию россияне активно пользуются криптообменниками
С начала марта в пункты обмена криптовалют в центре Таллинна обращаются десятки клиентов с российскими паспортами. Для многих операции с криптовалютой остались единственным способом перевести средства из рублей в евро. Представитель отрасли уверяет, что инструментом для обхода санкций такие операции не станут, поскольку общая сумма снятий ограничена €5000.
С начала марта в пункты обмена криптовалют в центре Таллинна обращаются десятки клиентов с российскими паспортами. Для многих операции с криптовалютой остались единственным способом перевести средства из рублей в евро. Представитель отрасли уверяет, что инструментом для обхода санкций такие операции не станут, поскольку общая сумма снятий ограничена €5000.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Cвязанный с жилищными кредитами Euribor приближается к нулю
12-месячный Euribor приближается к нулю. По оценкам экономистов, Euribor достигнет профицита во второй половине года.
12-месячный Euribor приближается к нулю. По оценкам экономистов, Euribor достигнет профицита во второй половине года.
Все новости для инвесторов
Инвестор
Эстония разместила краткосрочные облигации на 400 млн евро под отрицательный процент
Министерство финансов Эстонии успешно разместило на аукционе краткосрочные гособлигации на общую сумму 400 млн евро, предложенные под отрицательный процент
Министерство финансов Эстонии успешно разместило на аукционе краткосрочные гособлигации на общую сумму 400 млн евро, предложенные под отрицательный процент
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Эльконд Либман: на каком языке учиться беженцам, спросите у беженцев
Дискуссия о том, в какие школы направлять и на каком языке учить детей военных беженцев из Украины, вызывает оторопь, потому что спорящие решают свои политические и идеологические проблемы.
Дискуссия о том, в какие школы направлять и на каком языке учить детей военных беженцев из Украины, вызывает оторопь, потому что спорящие решают свои политические и идеологические проблемы.
Все мнения
Mнение
Эльконд Либман: на каком языке учиться беженцам, спросите у беженцев
Дискуссия о том, в какие школы направлять и на каком языке учить детей военных беженцев из Украины, вызывает оторопь, потому что спорящие решают свои политические и идеологические проблемы.
Дискуссия о том, в какие школы направлять и на каком языке учить детей военных беженцев из Украины, вызывает оторопь, потому что спорящие решают свои политические и идеологические проблемы.
Все мнения
Эпицентр
Финдиректор перевела со счета фирмы свыше 400 000 евро предполагаемым мошенникам
Финансовый директор предприятия Kohila Vineer, крупнейшего работодателя Рапламаа, попалась на удочку предполагаемых мошенников, предлагавших на первый взгляд крайне выгодные инвестиционные возможности, и перечислила им со счета компании почти 425 000 евро.
Финансовый директор предприятия Kohila Vineer, крупнейшего работодателя Рапламаа, попалась на удочку предполагаемых мошенников, предлагавших на первый взгляд крайне выгодные инвестиционные возможности, и перечислила им со счета компании почти 425 000 евро.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Андрей Коробейник: деньги можно взять из ниоткуда
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Контент-маркетинг
Конференции и обучение
Конференции и обучение