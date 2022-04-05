Количество безработных за неделю выросло почти на 1000 человек
Иллюстративное фото. Фото: Raul Mee
За минувшую неделю общее количество безработных в Эстонии увеличилось на 957 человек, а уровень зарегистрированной безработицы вырос на 0,2 процентных пункта до 7,1%.
По положению на 3 апреля, на учете в Кассе по безработице стояли 46 339 человек, пишет rus.err.ee.
Такой существенный прирост связан с получившими международную защиту беженцами, из которых в качестве безработных зарегистрировались 1813 человек, из них более 1000 - за прошлую неделю.
По уездам самый высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа - 10,9%, а самый низкий на Хийумаа - 3,2%.
В столичном регионе уровень безработицы вырос на 0,2 процентных пункта до 6,7%. Без работы в столичном регионе оставались 21 577 человек, в том числе около 16 000 - в Таллинне.
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