Экономический прогноз Swedbank: Эстония столкнулась с новым экономическим шоком

Экономика Эстонии страдает от последствий продолжающейся войны. Быстрый рост цен подрывает покупательную способность населения, ослабление внешнего спроса ограничивает рост экспорта, а компании откладывают инвестиции из-за снижения чувства уверенности. Тем не менее, экономический рост Эстонии продолжится в этом и следующем году, следует из экономического прогноза Swedbank.
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