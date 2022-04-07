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    Arco Vara удвоила прибыль, но потеряла в обороте

    Глава Arco Vara Мико Нийнемяэ.Фото: Raul Mee

    Девелопер недвижимости компания Arco Vara обнародовала финансовые результаты за 2021 год.

    Оборот компании за 2021 год составил 11,6 млн евро, что на 17% меньше, чем в 2020 году. В то же время операционная прибыль компании удвоилась до 2,5 млн евро, а чистая прибыль увеличилась до 2 млн евро. Те же показатели за 2020 год составляли 1,4 млн евро и 1 млн евро соответственно, следует из пресс-релиза.
    Самым большим изменением в концерне Arco Vara в конце 2021 года стало создание компании Arco Tarc, команда которой начала проект Kodulahe Rannakalda в январе этого года. «Потребность в собственном строительном предприятии возникла в связи с ростом объемов застройки и графиком проектов по развитию недвижимости Arco Vara, где появились конкретные объемы долгосрочного строительства: «В то же время на рынке было сложно найти строительные компании, готовые заключать долгосрочные и объемные договоры. Теперь Arco Vara является хозяином графика собственных строительных работ», - сказал глава компании Мико Нийнемяэ.
    Ключевым вопросом станет доступность строительных материалов
    По словам Нийнемяэ, этот год характеризуется риском роста цен на строительство и инфляции. Так, влияние войны в Украине на рынок строительных материалов и трудовой рынок в настоящее время предсказать очень трудно.
    «Впервые за десятилетия трудности с поставкой стройматериалов рассматриваются как один из самых крупных бизнес-рисков для застройщика», - сказал он. Нийнемяэ отмечает, что Arco Vara закупила значительную часть стали, необходимой для строительства своих текущих проектов. «Мы также держим в фокусе цены и доступность других материалов», - подтвердил Нийнемяэ.

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