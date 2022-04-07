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    Дорожные строители ждут от государства десятки миллионов евро

    Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

    Подорожание стоимости материалов, по словам дорожных строителей, поставило сектор под удар - они хотят получить от правительства дополнительные средства в размере десятков миллионов евро, пишет rus.err.ee.

    По словам главы Эстонского союза строительства инфраструктуры Свена Пертенса, под ударом около 1000 рабочих мест, и во избежание сокращений для сектора дорожного строительства следует найти дополнительно 40-50 млн евро.
    Транспортный департамент признает необходимость в дополнительных средствах, но, по оценке ведомства, речь может идти о примерно 20 млн евро.
    "Речь идет только об инвестициях в дороги, ремонте и строительстве. Однако реальность такова, что сумма не ограничивается этим, потому что мы остановили несколько закупок и у нас нет реальной рыночной цены на данный момент", – сказал Директор службы управления инфраструктурой Транспортного департамента Райдо Рандмаа.
    Правительство может принять решение о возможном дополнительном финансировании в ближайшие недели.

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