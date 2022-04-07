Новости

dv.ee

7 апреля 2022 в 6:48 Поделиться:









Дорожные строители ждут от государства десятки миллионов евро

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Подорожание стоимости материалов, по словам дорожных строителей, поставило сектор под удар - они хотят получить от правительства дополнительные средства в размере десятков миллионов евро, пишет rus.err.ee.

По словам главы Эстонского союза строительства инфраструктуры Свена Пертенса, под ударом около 1000 рабочих мест, и во избежание сокращений для сектора дорожного строительства следует найти дополнительно 40-50 млн евро.

Транспортный департамент признает необходимость в дополнительных средствах, но, по оценке ведомства, речь может идти о примерно 20 млн евро.

"Речь идет только об инвестициях в дороги, ремонте и строительстве. Однако реальность такова, что сумма не ограничивается этим, потому что мы остановили несколько закупок и у нас нет реальной рыночной цены на данный момент", – сказал Директор службы управления инфраструктурой Транспортного департамента Райдо Рандмаа.

Правительство может принять решение о возможном дополнительном финансировании в ближайшие недели.