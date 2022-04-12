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12 апреля 2022 в 8:43 Поделиться:









Портал недвижимости: украинским беженцам не хватает подходящего жилья

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

6 января Kinnisvara24 совместно с Департаментом социального страхования запустили портал недвижимости для украинских военных беженцев. За первые пять дней его работы нашли жилье уже 500 украинцев, но спрос на подходящую недвижимость значительно выше, сообщается в пресс-релизе.

По словам исполнительного директора Kinnisvara24 Урмаса Уйбомяэ, украинский портал создан для того, чтобы собственникам жилья и беженцам было проще найти друг друга. В первый день портал посетили более 4500 человек, а всего за первые 5 дней было зарегистрировано 40 000 посетителей: «Интерес украинцев к эстонской недвижимости резко возрос уже в начале февраля и увеличился, когда в Эстонию стали прибывать военные беженцы. Поскольку большинство украинцев до сих пор находились в Эстонии у своих знакомых или во временном жилье, найденном через государственные органы, поиск постоянного места жительства по-прежнему очень актуален».

Через портал уже заключено 100 договоров аренды. На данный момент на портале размещено 120 предложений недвижимости, а поселиться в предлагаемом жилье могут около 1000 человек.

На сегодняшний день в Эстонии находятся 29 300 военных беженцев, из них 2 000 детей. 17 000 беженцев планируют остаться в Эстонии на продолжительный срок. На данный момент 6000–7000 человек проживают в гостиницах, 5300 человек во временном предоставленном государством жилье, а также беженцев размещают на судах Tallink.

Урмас Уйбомяэ отметил, что подходящего жилья для военных беженцев не хватает, а спрос очень высок: «В данный момент на украинском портале предложений недостаточно, поэтому мы предлагаем всем жителям Эстонии подумать, есть ли у них свободная квартира, дача или комната, которые можно предложить украинским семьям. Объявление можно бесплатно разместить на портале www.kinnisvara24.ee/ukraini/abi».

На портале можно разместить объект недвижимости на определенный период, указать допустимое количество людей, отметить приветствуются ли семьи с домашними животными, а также добавить, если, помимо проживания, предлагаются, например, рабочее место, место в детсаду или кружок по интересам. Уйбомяэ сказал, что особенно приветствуются бесплатные и льготные предложения, но на портал можно вносить и платную недвижимость.

Для облегчения заключения договоров аренды Эстонский совет помощи беженцам подготовил образец договора, который можно скачать на портале Kinnisvara24 на эстонском и русском языках. Также приезжим украинцам рассказывают о функционировании эстонского рынка аренды и об использовании портала.