Новости

dv.ee.

12 апреля 2022 в 6:41 Поделиться:









TTJA: деятельность латышского туроператора приостановлена из-за санкций

Туристы. Иллюстративное фоото. Фото: Andres Haabu

В рамках санкций ЕС по отношению к туроператору SIA TT Baltics (представитель TUI в странах Балтии) все рейсы оператора до мая 2022 года отменены, продажа новых путевок остановлена. Латвийский департамент защиты прав потребителей просит покупателей рейсов и туров за возвратом денежных средств обращаться непосредственно в TT Baltics SIA, сообщает пресс-служба Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.

Латвийский департамент защиты прав потребителей сообщает, что в случае, если потребитель приобрел путешествие, организуемое TT Baltics Sia через фирму-посредника, и рейс был отменен, фирма-посредник обязана вернуть путешествующему ту часть суммы (в том числе и комиссионные), которые не были переведены далее в TT Baltics Sia.

В заявлении на получение возврата денежных средств от туристического оператора должна содержаться следующая информация:

• имя и фамилия путешественника;

• данные путешественника (номер телефона, адрес, э-почта);

• номер договора о путешествии и дата его заключения;

• юридическое имя и регистрационный код туроператора и фирмы-посредника;

• данные о произведенных выплатах (дата, плательщик, сумма);

• частичный возврат средств от фирмы-посредника (если применимо);

• общая сумма, подлежащая возврату;

• номер банковского счета, куда следует осуществить возврат средств.

К заявлению необходимо добавить документ, подтверждающий платеж (например, платежную квитанцию из интернет-банка). Дигитально подписанное заявление необходимо отправить на электронную почту [email protected] или собственноручно подписанное заявление отослать почтой по адресу: Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058, Läti.

Латвийский департамент защиты прав потребителей просит туристов запастись терпением, поскольку осуществление выплат с замороженных счетов фирмы TT Baltics SIA возможно только после получения подобного разрешения от Комиссии по рынкам финансов и капитала. Поэтому осуществление возвратных платежей может занять более 14 дней.

Если TT Baltics SIA отказывается возмещать расходы или возникает другой спор, эстонские потребители могут подать запрос через Центр защиты прав потребителей ЕС, который является международным отделом TTJA по рассмотрению жалоб. Если споров с предприятием не возникает, заявление подавать не нужно.