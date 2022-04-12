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12 апреля 2022 в 13:36 Поделиться:









В эстонских учебных заведениях зарегистрированы почти три тысячи детей беженцев

Беженцы. Иллюстративное фото. Фото: Frederic DIDES/SIPA, Scanpix

По состоянию на 11 апреля в Эстонской инфосистеме образования (EHIS) было зарегистрировано 2780 детей и подростков, прибывших в Эстонию из Украины, по сравнению с 1942 неделей ранее. В начальной школе обучаются 589 детей, в основной школе - 1980, в гимназии - 134, в профессионально-технических училищах – 77, сообщает пресс-служба Министерства образования.

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, украинские военные беженцы уже поступили в детские сады и школы во всех уездах: "Мы призываем местные власти позаботиться о том, чтобы украинские родители были проинформированы о возможностях, которые предлагает эстонская система образования. Для того, чтобы дети и подростки, прибывающие в Эстонию из охваченной войной Украины, как можно быстрее освоили эстонский язык, важно, чтобы детей в первую очередь помещали в эстоноязычные учебные заведения или учебные заведения, использующие метод языкового погружения. В эстоноязычной среде усвоение языка происходит гораздо быстрее".

"В настоящее время 67,4% детей и подростков учатся в школах с эстонским языком обучения, 11% - в школах с языковым погружением, 20,9% - в школах с русским языком обучения и 0,6% - в школах с английским языком обучения. Со своей стороны, мы внимательно следим за этими процентами и за тем, как распределяются места в школах в различных регионах. В местах, где наблюдается постоянный рост числа учеников из Украины и где нет мест в школах с эстонским языком обучения, мы готовы при необходимости создать дополнительные места, как, например, в только что открывшемся филиале Лиллекюлаской гимназии в Таллинне, чтобы обеспечить украинским детям возможность получить основное образование", - добавила министр.

По данным EHIS, наибольшее количество детей из Украины, зарегистрированных в настоящее время в учебных заведениях, находится в Харьюмаа (1238), Тартумаа (305), Пярнумаа (272), Ида-Вирумаа (193) и Ляэне-Вирумаа (188), но в настоящее время дети из Украины есть во всех уездах. Например, если неделю назад в Вильяндиском уезде было зарегистрировано 23 ребенка, то сегодня их уже 50, а в учебных заведениях Хийумаа находятся 18 детей и подростков из Украины.

Помимо учащихся, многие учебные заведения также приняли персонал из Украины. Согласно опросу министерства, 80 украинских военных беженцев трудоустроены в 64 школах. Большинство из них работают учителями или помощниками учителей, но есть также психологи, вспомогательные работники, координаторы обучения, а также, например, те, кто работает поваром в столовой или помогает поддерживать порядок в здании школы.