  • Поделиться:

    В эстонских учебных заведениях зарегистрированы почти три тысячи детей беженцев

    Беженцы. Иллюстративное фото. Фото: Frederic DIDES/SIPA, Scanpix

    По состоянию на 11 апреля в Эстонской инфосистеме образования (EHIS) было зарегистрировано 2780 детей и подростков, прибывших в Эстонию из Украины, по сравнению с 1942 неделей ранее. В начальной школе обучаются 589 детей, в основной школе - 1980, в гимназии - 134, в профессионально-технических училищах – 77, сообщает пресс-служба Министерства образования.

    По словам министра образования и науки Лийны Керсна, украинские военные беженцы уже поступили в детские сады и школы во всех уездах: "Мы призываем местные власти позаботиться о том, чтобы украинские родители были проинформированы о возможностях, которые предлагает эстонская система образования. Для того, чтобы дети и подростки, прибывающие в Эстонию из охваченной войной Украины, как можно быстрее освоили эстонский язык, важно, чтобы детей в первую очередь помещали в эстоноязычные учебные заведения или учебные заведения, использующие метод языкового погружения. В эстоноязычной среде усвоение языка происходит гораздо быстрее".
    "В настоящее время 67,4% детей и подростков учатся в школах с эстонским языком обучения, 11% - в школах с языковым погружением, 20,9% - в школах с русским языком обучения и 0,6% - в школах с английским языком обучения. Со своей стороны, мы внимательно следим за этими процентами и за тем, как распределяются места в школах в различных регионах. В местах, где наблюдается постоянный рост числа учеников из Украины и где нет мест в школах с эстонским языком обучения, мы готовы при необходимости создать дополнительные места, как, например, в только что открывшемся филиале Лиллекюлаской гимназии в Таллинне, чтобы обеспечить украинским детям возможность получить основное образование", - добавила министр.
    По данным EHIS, наибольшее количество детей из Украины, зарегистрированных в настоящее время в учебных заведениях, находится в Харьюмаа (1238), Тартумаа (305), Пярнумаа (272), Ида-Вирумаа (193) и Ляэне-Вирумаа (188), но в настоящее время дети из Украины есть во всех уездах. Например, если неделю назад в Вильяндиском уезде было зарегистрировано 23 ребенка, то сегодня их уже 50, а в учебных заведениях Хийумаа находятся 18 детей и подростков из Украины.
    Помимо учащихся, многие учебные заведения также приняли персонал из Украины. Согласно опросу министерства, 80 украинских военных беженцев трудоустроены в 64 школах. Большинство из них работают учителями или помощниками учителей, но есть также психологи, вспомогательные работники, координаторы обучения, а также, например, те, кто работает поваром в столовой или помогает поддерживать порядок в здании школы.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Отказ от российского газа: скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается
«Война больно ударит по карману, но голодать Эстонии не придется»
Инфляция в США не отступает
Влияние санкций
«Война больно ударит по карману, но голодать Эстонии не придется»
Украина и Россия - одни из крупнейших в Европе поставщиков зерновых. Война подняла цены на этом рынке в несколько раз, из-за чего говорят об опасности голода. В эстонской компании Letofin считают эти страхи преувеличенными, и даже рассчитывают в этом году получить корма из Черниговской области.
Украина и Россия - одни из крупнейших в Европе поставщиков зерновых. Война подняла цены на этом рынке в несколько раз, из-за чего говорят об опасности голода. В эстонской компании Letofin считают эти страхи преувеличенными, и даже рассчитывают в этом году получить корма из Черниговской области.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Продажа Heimon Kala обвалила оборот PRFoods и в третьем квартале
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Борьба за Елисейский дворец и не только
Российская агрессия против Украины, конечно, не станет определяющим фактором итогов президентских выборов во Франции, но ее влияние на них несомненно, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Российская агрессия против Украины, конечно, не станет определяющим фактором итогов президентских выборов во Франции, но ее влияние на них несомненно, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Все мнения
Эпицентр
Нелегкие времена в сфере логистики: российскому направлению пора искать замену
Представители эстонских логистических компаний признают, что новый пакет европейских санкций в отношении России нанесет по отрасли очередной болезненный удар. При этом, несмотря на нелегкие времена, у некоторых местных транспортных фирм работы на время даже прибавилось.
Представители эстонских логистических компаний признают, что новый пакет европейских санкций в отношении России нанесет по отрасли очередной болезненный удар. При этом, несмотря на нелегкие времена, у некоторых местных транспортных фирм работы на время даже прибавилось.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: жёлтые футболки, левацкие идеи
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение