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13 апреля 2022 в 14:21 Поделиться:









Таллинн принял планировку единого терминала Юлемисте

Фото: Zaha Hadid Architects

Таллиннская городская управа на сегодняшнем заседании приняла детальную планировку пассажирского терминала Rail Baltic в Юлемисте и прилегающей территории, сообщает столичная пресс-служба.

Детальная планировка охватывает территорию площадью 11,47 га в ласнамяэском микрорайоне Юлемисте. Возможная планировка позволит провести реконструкцию и строительство железнодорожной инфраструктуры, а также возвести возле Петербури теэ пассажирский терминал Юлемисте, автовокзал и коммерческое здание. Планировка также предусматривает перенос трамвайных путей в целях обеспечения более удобного сообщения с другими видами транспорта. Помимо этого, запланировано строительство нескольких городских площадей и создание возможностей для комфортного и безопасного передвижения пешеходов и велосипедистов.

Согласно планам, единый терминал будет обслуживать как железнодорожные рейсы, отправляющиеся со станции Юлемисте, так и маршруты, пересекающие станцию, по путям с шириной колеи 1435 и 1520 мм, а также автобусное сообщение. Возле здания терминала планируется построить три перрона. Согласно детальной планировке, терминал будет соединен с городской средой несколькими дорогами и трамвайными линиями.

В основу проекта заложена совместная работа компаний Zaha Hadid Architects и ESPLAN OÜ, ставшая победителем проведенного в 2019 году конкурса для поиска архитектурного решения здания пассажирского терминала Юлемисте. Планировка охватывает интеграцию коммерческих площадей, общественных услуг и архитектурных решений. При создании открытой и динамичной среды будут учитываться траектории передвижения людей.

Разработка детальной планировки началась в марте 2020 года, а публичная выставка эскизного решения и дискуссия состоялись в ноябре 2020 года. Управа района провела две встречи с местными жителями, в том числе для разъяснения необходимости переноса трамвайных путей и презентации пространственных изменений на участке, расположенном к югу от жилых домов. Город продолжит сотрудничество с разработчиком проекта и ведомствами, а также с Департаментом здоровья относительно внедрения мер по снижению шума, которые также будут учтены при составлении проекта реконструкции Петербури теэ.

Публичную выставку детальной планировки планируется провести в первой половине мая. На середину июня намечена открытая дискуссия, в которой смогут принять участие и местные жители. Утверждение детальной планировки запланировано на август этого года.