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dv.ee

14 апреля 2022 в 9:33 Поделиться:









Соседство с Россией отталкивает от Эстонии туристов, студентов и инвесторов

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Нападение России на Украину вызвало страх, что война может разразиться и в странах Балтии, и этот страх отталкивает от Эстонии туристов, студентов и инвесторов, пишет rus.err.ee.

Руководитель приемной комиссии Тартуского университета Туули Калдма отмечает, что по сравнению с прошлым годом, количество заявлений на поступление в магистратуру уменьшилось на 40%.

Директор Эстонской торгово-промышленной палаты Майт Пальтс сказал ERR, что угроза войны влияет и на инвестиции из-за рубежа: «В сторону эстонских предпринимателей смотрят с недоверием. И вполне обычной является ситуация, когда запрашивают предоплату или требуют дополнительных гарантий».

По словам члена правления Целевого учреждения развития предпринимательства (EAS) Сигрид Харьо сказала, из-за страха перед войной многие туристы аннулируют поездки в Эстонию.

"Крупные туроператоры Германии уже убрали из своих предложений не только Эстонию, но и все страны Балтии", - добавила она.