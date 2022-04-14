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    Соседство с Россией отталкивает от Эстонии туристов, студентов и инвесторов

    Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

    Нападение России на Украину вызвало страх, что война может разразиться и в странах Балтии, и этот страх отталкивает от Эстонии туристов, студентов и инвесторов, пишет rus.err.ee.

    Руководитель приемной комиссии Тартуского университета Туули Калдма отмечает, что по сравнению с прошлым годом, количество заявлений на поступление в магистратуру уменьшилось на 40%.
    Директор Эстонской торгово-промышленной палаты Майт Пальтс сказал ERR, что угроза войны влияет и на инвестиции из-за рубежа: «В сторону эстонских предпринимателей смотрят с недоверием. И вполне обычной является ситуация, когда запрашивают предоплату или требуют дополнительных гарантий».
    По словам члена правления Целевого учреждения развития предпринимательства (EAS) Сигрид Харьо сказала, из-за страха перед войной многие туристы аннулируют поездки в Эстонию.
    "Крупные туроператоры Германии уже убрали из своих предложений не только Эстонию, но и все страны Балтии", - добавила она.

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