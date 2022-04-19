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19 апреля 2022 в 10:11 Поделиться:









Многомиллионные инвестиции против добычи известняка: борьба за карьер в Нарве не утихает

Карьер. Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Уже долгое время вокруг карьера Кадастику в Нарве идут споры: с одной стороны, на эту территорию претендует компания Ikaros Grupp, которая хочет добывать здесь известняковый щебень, с другой - на том же месте Aquaphor хочет построить крупный завод на 700 рабочих мест, пишет Ärileht.

Три года назад компания Ikaros Grupp подала в Департамент окружающей среды заявление о начале добычи известнякового щебня вокруг карьера Кадастику. Поскольку в рамках работ планировалось использовать бурение и взрывы, данная идея вызвала негодование у городских властей, предпринимателей и жителей Нарвы.

«Рядом расположены Балтийская электростанция, а также существующие и будущие производственные предприятия. Город тоже недалеко. Ясно, что взрывные работы будут мешать как компаниям, так и жителям города», - прокомментировал Теэт Куузмик, член правления целевого учреждения «Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа» (IVIA). Вопрос обсуждает уже более трех лет, поскольку Департамент окружающей среды не дал окончательного согласия или запрета на строительство известняковой шахты.

Борьба за территорию

Однако в земельном участке рядом с карьером Кадастику заинтересована не только Ikaros Grupp. В 2022 году компания по очистке воды Aquaphor International заявила о желании построить в Нарве новый завод с годовым экспортным оборотом в два миллиарда евро.

«В рамках Эстонии речь идет о золотой рыбке, которая повлияла бы не только на деятельность Нарвы, но и на весь платежный баланс Эстонии», - считает Куузмик. По его словам, Ида-Вирумаа уже давно является регионом с самым высоким уровнем безработицы и самым низким уровнем заработной платы, поэтому уезду необходимы новые инвестиции и рабочие места.

Теэт Куузмик, член правления целевого учреждения «Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа» (IVIA). Фото: Raul Mee

Министерство экономики и коммуникаций также поддерживает строительство завода Aquaphor. «Компания уже является одним из крупнейших работодателей в регионе. С инвестициями в размере почти 200 миллионов евро они создадут еще почти 700 рабочих мест. В результате этого Aquaphor также станет одним из крупнейших экспортеров в Эстонии. Кроме того, данная инвестиция также является наукоемкой и высокоавтоматизированной, т.е. именно тем, что мы хотим видеть», - пояснил министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть.

Единственный вариант

Целевое учреждение «Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа» (IVIA) разработало два проекта развития вокруг карьера Кадастику. Там есть необходимая инфраструктура, а также подключаемое по прямым линиям электричество, поэтому данная территория является единственным подходящим местом для строительства завода Aquaphor. «В настоящее время в Нарве просто нет другого подходящего места, которое находилось бы рядом с инфраструктурой», - уверил Сутть.

Новый завод Aquaphor может создать до 700 новых рабочих мест.

В связи с этим IVIA подало ходатайство о начале деятельной планировки третьего индустриального парка (включая завод Aquaphor) на той же территории, где Ikaros Group хочет построить шахту. Однако и Земельный департамент, и RMK последние два года отказывались дать зеленый свет проекту, поскольку данная территория содержит полезные ископаемые. Это означает, что строительство коммерческих проектов будет противоречить Закону о недрах. Министерство окружающей среды дополнительно проанализировало заявку Ikaros Group на получение разрешения на добычу и отказало в развитии индустриального парка.

Министр окружающей среды Эрки Сависаар. Фото: Liis Treimann

Министр окружающей среды Эрки Сависаар предложил вместо этого построить здание на территории Нарва-Йыэсуу, однако Куузмик утверждает, что это невозможно: «Построить там инфраструктуру было бы настолько дорого, что в этом нет смысла. Кроме того, новая общая планировка Нарва-Йыэсуу не предусматривает каких-либо коммерческих и производственных земель. Альтернативные локации просто не подходят».

У страха глаза велики

Член правления Ikaros Group Тармо Педьясаар не понимает, почему компания должна выбрасывать на ветер десятки тысяч евро и отказываться от территории: «Существующее место с действующим разрешением на добычу существовало там очень долго – до того, как там возник индустриальный парк. Все, кто занимаются застройкой, знают, что там земля для добычи полезных ископаемых, и она зарегистрирована как государственная собственность».

Он также уверяет, что компания заказала основательную экспертизу, которая показала, что деятельность будущей шахты не будет беспокоить проживающих в округе людей: «У страха глаза велики. Люди все еще видят добычу полезных ископаемых как «земля дрожит, камни летят». С современными методами этого не происходит».

Все, кто занимаются застройкой, знают - это земля для добычи полезных ископаемых. Тармо Педьясаар Член правления Ikaros Group

Педьясаар отметил, что настоящее время нарвский известняк перевозят на расстояние 50–60 километров: «Это только утяжеляет дороги и загрязняет окружающую среду. 30 километров — это тоже нехорошо для экологии, но поскольку поблизости нет действующих шахт, это необходимо для снабжения Нарвы и ее окрестностей».

Из решения Нарвского городского собрания от 2019 года следует, что город не согласен с созданием карьера. Причина как в негативном воздействии добычи известняка на окружающую среду, так и в отсутствии ряда анализов и оценок, которые должна была провести компания (по состоянию на 2019 год – прим.ред.).

По словам мэра Нарвы Катри Райк, город заинтересован в строительстве завода Aquaphor. Несколько дней назад Райк отправила соответствующее письмо в Министерство окружающей среды.