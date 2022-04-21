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    Полномочия Арто Ааса в должности главы Центрального союза работодателей подлены на три года

    Арто Аас. Фото: Raul Mee

    Совет Центрального союза работодателей одобрил дальнейшее пребывание Арто Ааса на посту исполнительного директора организации.

    Совет организации, заседание которого состоялось 20 апреля, единогласно решил продлить контракт Арто Ааса еще на три года, сообщает rus.err.ee.
    "Под руководством Арто Ааса Центральный союз работодателей Эстонии рос и развивался. Даже в трудные времена предприниматели и их интересы хорошо представлены. Кроме того, Аас создал хорошо функционирующую команду для развития бизнес-среды Эстонии и повышения конкурентоспособности предприятий. Исходя из этого, совет решил продлить с ним контракт еще на три года", - сказала председатель надзорного органа организации Кайа Рейало.
    Бывший политик Арто Аас стал новым руководителем Центрального союза работодателей Эстонии в мае 2019 года.

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