64-й день войны в Украине: Херсонская область переходит на рубли, Бундестаг призвал поставить Украине тяжёлое вооружение
Так выглядит город Бородянка, который сегодня посетил Генеральный секретарь ООНФото: GLEB GARANICH, Scanpix
Идет 64-й день войны России против Украины. Главное, что случилось к полудню 28 апреля:
Серьёзных продвижений ни одна из сторон за прошедшие сутки не сделала (России удалось закрепиться в одном населённом пункте). Шли активные артиллерийские обстрелы, есть погибшие и раненые. Генштаб вооружённых сил Украины заявил, что Россия наращивает наступление:
По информации Генерального штаба вооружённых сил Украины
, России удалось закрепиться в населённом пункте Таврическое (Донецкая область)
.
Наибольшую активность российская армия проявляет в Харьковской и Донецкой областях. Россия перебросила в подконтрольный ей город Изюм (Харьковская область) воздушно-десантные войска и 500 единиц техники. По данным генштаба Украины, россияне намерены форсировать реку Северный Донец и развить наступление на населённый пункт Лиман (Донецкая область).
За прошедшие сутки шли активные артиллерийские обстрелы:
По словам заместителя командира полка “Азов” Святослава Паламара
, за ночь на Мариуполь
было нанесено 50 авиаударов и сброшено большое количество фосфорных бомб. Завод “Азовсталь”, на территории которого скрываются защитники Мариуполя и гражданские лица, по-прежнему не захвачен.
Обстреливалась Луганская область: по словам главы областной военной администрации Сергея Гайдая, было нанесено 29 ударов по жилым домам. Погибло четыре человека, и четверо получили ранения. 13 домов было разрушено в городе Лисичанск, 10 - в городе Попасная.
Продолжаются обстрелы Харькова:
по городу было нанесено 11 артиллерийских ударов, в результате которых один человек погиб, восемь получили ранения, сообщает
глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов. Обстреливались и Дергачи, Золочев и Чугуев (города в Харьковской области). Вооружённые силы Украины заявили о взятии в плен пятерых российских солдат в Харьковской области.
Под постоянными обстрелами находятся населённые пункты Донецкой области
: Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка, Лиман и Угледар, пишет “Украинская правда”
.
Командование военно-воздушных сил Украины сообщило о сбитии восьми воздушных целей
: самолёта, крылатой ракеты и шести беспилотников.
Украина сохраняет господство в воздухе
, России не удалось уничтожить её военно-воздушные силы, пишет в Twitter Британская разведка
.
“РИА Новости” пишут
об обстреле российской гуманитарной колонны с территории Украины
. Пострадавших нет.
Представительница США в Организации Объединённых Наций Бет ван Шаак сообщила, что у её страны есть “достоверные сведения” о том, что российские войска в Донецкой области казнили жителей Украины, которые хотели сдаться.
“Если это так, то это грубое нарушение ключевого принципа законов военного времени: запрет на суммарные казни гражданских лиц и военных, вышедших из боя (путём сдачи в плен, получения ранений и других форм недееспособности)”, - передаёт её слова американское политическое издание The Hill
.
Вчера четыре человека получили ранения
в результате разгона протестного митинга в Херсоне
, пишет "Украинская правда".
Против демонстрантов в Херсоне был применён слезоточивый газФото: SOCIAL MEDIA, Scanpix
Херсонская область с 1 мая переходит на рубли
, сообщает Кирилл Стремоусов, которого российская сторона называет "зампредом военно-гражданской администрации региона". Планируется переходный период, который займёт четыре месяца, в течение которых в регионе будут параллельно ходить рубль и гривна, пишет "РИА Новости
".
В Ирпень провели воду.
В результате действий российских войск городская система водоснабжения и канализации была разрушена и ситуация была близка к критической. После ухода российских войск сразу же начали прокладывать две нити труб, которые теперь соединяют Ирпень с киевским водоснабжением, пишет "Украинская правда"
.
Бундестаг призвал правительство Германии поставить Украине тяжёлое вооружение.
Сегодня прошло голосование в парламенте в отношении соответствующей инициативы. 586 немецких депутатов из 693 проголосовали за то, чтобы призвать правительство поставить Украине вооружение (против были крайне правые и крайне левые партии), пишет Bloomberg
.
Палата представителей США
обсудит сегодня законопроект о ленд-лизе (поставок техники и продовольствия с отсроченной оплатой - ред.) для Украины
, сообщает
лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти.
Президент Индонезии пригласил Владимира Зеленского на саммит "Большой двадцатки"
, сообщил президент Украины
.
Фото: Efrem Lukatsky, Scanpix
Генеральный секретарь ООН прибыл в Украину
, пишет “Украинская правда”
.
Палата представителей США приняла законопроект, в котором конгрессмены призывают президента Байдена продать замороженные активы российских олигархов, и использовать вырученные деньги на помощь Украине
. 417 конгрессменов проголосовали за, 8 - против. Законопроект не носит обязывающего характера, пишет New York Times
.
Парламент Канады признал действия России в Украине геноцидом
, пишет Reuters
.
Вскоре после начала войны Нацбанк Украины создал специальный счёт для поддержки украинских войск. С него на нужды украинской армии уже переведены 15 миллиардов гривен
(500 миллионов евро), а осталось 178 миллионов гривен (5,9 миллиона евро). Деньги на счёт переводили граждане и предприятия Украины, а также жители других стран (треть всех средств поступили из-за рубежа), пишет “Европейская правда”
.
В Украине зарегистрирована дочерняя компания SpaceX
- "Старлiнк Юкрейн", пишет "Европейская правда"
. Starlink - компания, принадлежащая Илону Маску и занимающаяся запуском в космос спутников, которые могут обеспечить планету спутниковым интернетом. После начала войны Маск предоставил украинцам бесплатный доступ к Starlink.