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4 мая 2022 в 10:26 Поделиться:









Минфин: распределение денег «справедливого перехода» начнется скоро

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

В настоящее время идет работа над территориальным планом «справедливого перехода», и ожидается, что в скором времени откроются первые раунды распределения пособий, сообщает Министерство финансов.

«В последние месяцы со многих сторон возникает вопрос, как война в Украине и энергетический кризис повлияют на процесс «справедливого перехода». Планы государства в этой области не изменились. Правда, из-за высоких цен на энергоносители и обеспечения энергетической безопасности сланцевые заводы работают и сегодня, но долгосрочный план по-прежнему заключается в поступательном движении к климатически нейтральной экономике. Сегодня мы должны обеспечить создание новых рабочих мест в Ида-Вирумаа в будущем за пределами сланцевого сектора, - говорит министр государственного управления Яак Ааб. - В целом, интерес к Ида-Вирумаа в последние месяцы вырос. Хотя некоторые компании решили приостановить свои проекты в регионе на некоторое время, сразу же появились новые заинтересованные стороны».

По словам координатора перехода Ивана Сергеева, окончательный вариант территориального плана «справедливого перехода» скоро будет готов для представления в Еврокомиссию: «Мы надеемся, что он будет утвержден осенью».

Поскольку график плотный, ожидается, что некоторые из мер реализации Фонда справедливого перехода стартуют уже летом. «На данный момент мы работаем над тем, чтобы быть в состоянии эффективно реализовывать программы в Ида-Вирумаа, и чтобы регион полностью осознавал возможности, предлагаемые Европейским Союзом и государством», - отметил Сергеев.

Фонд справедливого перехода является механизмом финансирования, созданным Европейским Союзом для поддержания экономики, населения и окружающей среды в тех регионах, которые сталкиваются с важными социально-экономическими проблемами в связи с достижением целей Европейского Союза в области энергетики и климата к 2030 году и климатической нейтральности к 2050 году, сообщается в пресс-релизе.